Цвістимуть аж до жовтня: як і коли висаджувати іриси

Різноманіття ірисів вражає на клумбі в садівників, оскільки ці різнокольорові квіти мають доволі красивий вигляд. Посадка ірисів залежить від їхнього виду. Є бородаті та безбороді. Перші вирізняються хвилястими й густими пелюстками, які схожі на бороду.

Іриси чудово адаптовуються до різних погодних умов, тому чудово підходять для початківців та досвідчених садівників, пише 24 Канал. Попри те, що іриси висаджують восени, деякі види можна садити навіть навесні впродовж всього вегетаційного періоду.

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Коли саме садити іриси

Садити іриси можна вже у квітні. Саджаючи їх у відкритий ґрунт, варто забезпечити покриття мульчею, яка допоможе вберегти вологу, оскільки безбороді іриси погано переносять пересушування коріння. Середина чи кінець квітня – найкращий час для посадки.

Важливо лише, щоб температура повітря була не нижчою за 10°C тепла. Зверніть увагу на те, що іриси не люблять вітру й протягу, тому для них треба обирати теплу ділянку.



Іриси люблять сонячне місце для росту / Фото Pexels

Іриси мають ще одну народну назву – півники. Якщо квіти правильно посадити, то вони без проблем перенесуть всю зиму.

Перед посадкою потрібно сформувати ямки й утворити в центрі маленькі горбики. Це потрібно зробити для того, щоб поставити всередину кореневище, а розгалуження треба розвести по периметру ямки. Глибина не повинна перевищувати 3 сантиметри, а між квітами повинна бути дистанція 50 сантиметрів.

До слова! Садівники прагнуть мати квіти, що цвітуть протягом усього сезону, і для цього вибирають багаторічники. Які саме квіти потрібно висадити – читайте в нашому матеріалі.

Обирайте для посадки ірисів ґрунт, який добре дренується й отримує 6 – 8 годин повноцінного сонця. Для розпорошування ґрунту використовуйте садові вила чи культиватор. Поливати квіти треба кожних кілька днів, поки не з’являться нові паростки.