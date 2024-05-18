Коли треба садити квасолю: на замітку всім городникам

Квасолю часом називають м’ясом здорових людей, оскільки вона корисна, поживна та багата на білок. Чимало городників люблять садити на городі в’юнку, прямостоячу рослину, тож далі розповімо, коли саме її треба садити.

Урожайність квасолі залежить від світлового дня, оскільки для доброго зростання їй необхідно 12 годин світла щоденно.

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Коли садити квасолю навесні

Рекомендовано сіяти квасолю у травні, коли ґрунт вже добре прогріється. Цвітіння каштана допоможе вам зрозуміти час посадки. Ці дерева вже зацвіли, тож сміливо можна висаджувати квасолю на грядках.

Сіяти квасолю можна в кілька прийомів, до прикладу, з середини травня кожних 10 днів аж до початку липня. Перед посадкою насіння треба перебрати та на ніч замочити у воді для набухання.

Вже вранці перед посадкою опустіть на кілька хвилин в розчин борної кислоти, щоб захистити насіння від комах-шкідників та хвороб. На 5 літрів води потрібен 1 грам кислоти.



Травень – найкращий час для посадки квасолі / Фото Sadyba

Як правильно садити квасолю

Кущові сорти сійте на глибину 5 сантиметрів з інтервалом 20 – 25 сантиметрів між кущами. Виткі сорти сійте рідше: через 25 – 30 сантиметрів між екземплярами і міжряддями завширшки близько пів метра. У ямку кладіть по 5 – 6 квасолин.

Щоб квасоля добре зростала, не забувайте про регулярний полив, прополювання, розпушування ґрунту, підживлення та підв’язування пагонів. Після посадки квасолю варто поливати раз на тиждень.

Городники радять використовувати дощову воду, а якщо її немає, то водопровідну воду наберіть у відро та дайте їй відстоятися хоча б добу, і лише після цього підливайте.