Коли треба сіяти огірки: городники назвали ідеальний час

Огірки можна садити на городі через розсаду або одразу в ґрунт завдяки насінню. Справжня весна вже настала, земля потроху прогрілася, тож час дізнатися, коли саме садити зелені овочі.

Щоб огірки добре проросли, їм потрібна комфортна температура. Вони є теплолюбними, тому найкраща температура для їхнього зростання – це +14°C – +30°C.

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Коли сіяти огірки

Найкраще сіяти огірки наприкінці квітня та на початку травня. Саме в цей час температура вже є стабільною та сприйнятливою для посіву овочів. Ви повинні розуміти, що для того, аби огірок проріс – ґрунт має прогрітися до 10°C – 12°C тепла.

Якщо температуру буде нижчою, то рослина загине або ж буде рости дуже довго – до 20 днів.

Якщо температура вже понад 20°C тепла, то насіння з’явиться через 14 днів, при +25°C через 10 – 12 днів, а при +30°C через 7 – 10 днів.



Сіяти огірки треба у квітні – травні / Фото Pexels

Як посіяти огірки у відкритий ґрунт

Оберіть для посіву ту ділянку, на якій огірки будуть зростати на сонці та у захищеному від холодних вітрів місці.

Огірки можете садити на тій грядці, де попередньо росла капуста, картопля, цибуля, помідор, перець чи морква. Ґрунт повинен бути родючим, тому перед посадкою додайте перегній чи компост (на 1 квадратний метр два відра).

У вирі щоденних викликів, рутинних задач та стислих дедлайнів буває не просто втримати все під контролем. Проте не слід забувати про смачні ритуали, які допоможуть поставити світ на паузу та перезарядитися. Gemini – виділи 10 хвилин для себе.

Після того, як підготуєте ґрунт, можете починати посів. Для цього треба у борозенки завглибшки 2 – 4 сантиметри на відстані 70 сантиметрів один від одного. Борозни зволожте та заповніть насінням з відстанню 5 – 10 сантиметрів.

Після цього присипте насіння ґрунтом та полийте ділянку. Після посадки вздовж грядки встановіть опори, щоб легше було збирати врожай.