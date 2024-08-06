Як садити редиску в серпні, щоб вона була свіжою восени та взимку: основні поради

Городники вже давно зібрали на грядках ранню редиску, втім у серпні її можна посіяти знову та отримати урожай восени чи взимку. Однак така посадка потребує певних особливостей.

Щоб отримати плоди восени, редиску ще можна посадити на грядці, але для того, щоб зібрати урожай взимку – вона має рости в теплиці.

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Як посадити редиску на осінь

Щоб споживати редиску вже восени, виберіть ранні та теплолюбні сорти, які зможуть дати урожай вже за 20 – 30 днів. Ці сорти можна посадити в ґрунт на глибині 1 – 2 сантиметри з відстанню 3 сантиметри між рослинами та 10 сантиметрів між рядами.

Редиску восени треба садити в тінистому чи напівтінистому місці на зволоженому й удобреному ґрунті. Поливати її треба часто, щоб не було гіркоти, а збирати вже в міру зрілості.



Редиску можна посадити в серпні / Фото Pexels

Як посадити редиску на зиму

Щоб отримати свіжу редиску взимку, робіть ставку на зимостійкі сорти, які можуть переносити морози та не тріскатися. Садіть їх в серпні та глибині 2 – 3 сантиметри та залишаючи між рослинами 5 сантиметрів та 15 сантиметрів між лініями.

Садити редиску треба в добре освітлювальному місці, укритому від вітру на пухкому та родючому ґрунті. Поливання має бути вже помірним, щоб не зросталося листя коренеплодів. Перед настанням заморозків, редис треба вкрити соломою.