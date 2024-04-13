Треба поспішати: коли садити сакуру біля будинку

Сакура стала дуже популярним деревом серед українців. Щоб побачити красиве рожеве дерево всі з’їжджаються в Ужгород, втім пахучий символ Японії може рости у вас біля дому.

Багато садівників висаджують сакуру у себе в присадибних ділянках. Та ви повинні розуміти, що ці дерева хочуть дуже багато сонячного світла, тому треба обрати саме те місце, яке буде найбільше освітлюватися.

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Важливо також враховувати розмір сакури. Дерево може сягати висоти 12 метрів, тому не дуже рекомендовано його садити близько до будинку.

Коли садити сакуру

Висаджуйте саджанець сакури навесні – у квітні. Місце повинно бути сонячним та захищеним від вітру. Оминайте північну сторону, бо в цьому місці земля прогрівається повільно. Врахуйте й те, що сакури люблять дреновані, вологі, слабокислі та нейтральні ґрунти.



Сакуру треба садити у квітні / Фото Pexels

Чи можна садити сакуру біля хати

В залежності від погодних умов та регіону сакура обсипається рожевими квітами. Цвітіння відбувається впродовж двох тижнів. Якщо ви хочете, щоб це красиве дерево прикрашало вашу садову ділянку, то повинні врахувати кілька моментів.

Для сакури є дуже важливим сонячне світло, тому оберіть місце у саду, де воно буде падати впродовж більшої частини дня. Також варто врахувати простір – сакурі потрібно достатньо місця для зростання. Перед висадкою переконайтеся в добре дренованому ґрунті без зайвого відстоювання вологи.

Для ніжного цвітіння сакури необхідний постійний догляд, включаючи обрізку, підживлення і поливання. Для рослини також важливим є збалансований склад ґрунту з азотом та калієм. Не садіть поруч інші дерева, які створюють тінь, щоб сакура мала достатньо світла. Якщо дотримуватися всіх цих факторів, то сакура потішить вас своєю красою та створить неймовірну атмосеру біля вашого дому.