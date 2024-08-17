Це треба знати: коли збирати та як сушити шипшину

Плоди шипшини є дуже корисними, оскільки багаті на вітамін С, тому багато дачників висадили кущі ягоди у своєму саду. Щоб отримати від них максимальну користь, збирати шипшину треба вміти правильно.

Шипшина дозріває від кінця липня аж до жовтня. Спілі ягоди мають мати яскраво-червоний чи помаранчевий колір, а плоди мають бути твердими й пружними на дотик. Збирати шипшину можна до настання перших заморозків, але варто пам’ятати про те, що її одразу треба почати сушити.

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Як сушити шипшину у духовці

Для того, щоб шипшина не втратила впродовж зими своїх властивостей, після збору її обов’язково треба почати підсушувати. Насамперед треба перебрати плоди та викинути зіпсовані й пошкоджені. Розкладіть їх в деко в один шар та відправте в духовку розігріту до 60 градусів, але дверцята до кінця закривати не треба.

Процес сушки шипшини займе 7 – 8 годин. Деко час від часу треба буде струшувати, а плоди перевертати. Висушену шипшину можете пересипати в картонні ящики та закрити. У них вона має пролежати 3 дні. Це робиться для того, щоб з плодів вийшли залишки вологи. Далі шипшину чистять від чашолистків та складають на зберігання.



Шипшину треба ретельно просушити / Фото Pexels

Як зберігати висушену шипшину

Фахівці радять обирати полотняні мішечки. Також можна взяти скляні банки, але накривати їх треба тканиною, до прикладу, марлею. Плоди поставте у контейнери та зберігайте в темному та прохолодному місці. Шипшина може зберігати свої якості та не зіпсуватися впродовж 2 років.