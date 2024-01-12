Кава – це надзвичайно популярний напій, який може підвищити вашу зосередженість та дати заряд енергії. Окрім того, кава також може знизити ризик діабету 2-го типу та підтримувати здоров'я серця і мозку. Втім, доктор Судж закликав людей відмовлятися від цього напою, якщо вони починають помічати у себе деякі тривожні симптоми.

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Коли не варто пити каву

Попри усі переваги кави, вам варто звернути увагу на три симптоми. Якщо ви помітили їх у себе, можливо, настав час повністю відмовитися від цього напою.

Отож, якщо ви відчуваєте проблеми із засинанням, тривогу та підвищене серцебиття, це може значити, що саме кава впливає таким чином на ваш організм. В ідеалі взагалі припиніть вживання цього напою, або ж принаймні зменште його кількість у своєму раціоні.

Доктор Судж переконаний, що попри те, що кава приносить певну користь для здоров'я, сон має бути для вас пріоритетом.

Кава має довгий період напіврозпаду, і вона залишається у вашій системі набагато довше, ніж ви думаєте.Це означає, що ваша ранкова чашка кави, швидше за все, все ще буде у вашому організмі, коли ви спробуєте лягти спати ввечері, і це значно погіршить якість вашого сну,

– пояснив він.



Кава може вплинути на рівень тривоги та якість сну / Фото Pexels

Що ж до артеріального тиску, то вживання більше, ніж трьох чашок кави на день може суттєво підвищити ваші показники. Та більшість експертів сходяться на думці, що помірна кількість і кави, і чорного чаю не повинна сильно впливати на ваш артеріальний тиск.

Якщо ви не питимете занадто багато цього напою, показники і вашого холестерину, і тиску, і здоров'я серця в цілому мають залишитися у нормі. Попри те, що кава доведено може піднімати артеріальний тиск, зазвичай цей ефект є тимчасовий, і з часом мінімізується, якщо ви вживаєте напої з кофеїном регулярно.

Втім, деякі люди мають підвищену чутливість до кофеїну та можуть навіть відчувати підвищене серцебиття через його вживання. Якщо ви належите до цієї категорії людей, буде розумно уникати напою.