Перше, що вам треба знати – не слід плутати корінь петрушки з сортами зеленої петрушки. Виглядає цей поживний овоч, як щось середнє між морквою та пастернаком.

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Дієтологиня Ешлі Хілл розповіла, які ж переваги має корінь петрушки для нашого здоров’я.

Багатий на поживні речовини

100 грамів кореню петрушки містить половину добової норми вітаміну С та денної норми вітаміну В9. У корені є калій, магній цинк, фосфор, залізо. Також овоч багатий клітковиною, але має низькій вміст калорій та жирів.

Містить антиоксиданти

Антиоксиданти добре впливають на здоров’я. Вони не лише зменшують стрес, але й здатні боротися з вільними радикалами, які пошкоджують клітини та сприяють розвитку захворювань.



Корисні властивості кореня петрушки / Фото Fruit Time

Бореться із запаленням

Корінь петрушки має протизапальні властивості. Вітамін С, цинк та магній регулюють запальну реакцію організму. Періодично включаючи корінь петрушки у свій раціон разом з поживними овочами, ви зможете не лише зменшити запалення, але й запобігти певним хронічним захворюванням.

Підвищує імунітет

Корінь петрушки містить клітковину та вітамін С, які є дуже важливими для підтримки імунної системи. Вітамін С не лише бореться зі стресом та чужорідними бактеріями, але й допомагає тканинам шкіри й травного ткакту формувати бар’єр проти шкідливих речовин.

А от клітковина відповідає за ріст здорових бактерій в травному тракті. Саме здорова мікрофлора кишкових бактерій захищає від інфекцій.

Що приготувати з кореня петрушки

Його можна вживати сирим або ж натирати в салати. Спробуйте також готувати на пару, смажити чи пасерувати. Корінь петрушки добре пасуватиме до смажених овочів асорті. З коренеплода також можна зробити пюре чи подрібними до супів.

Не варто зловживати коренем петрушки вагітним та людям з каменями у нирках.