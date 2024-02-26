У лососі ви знайдете також такі поживні речовини як кальцій та калій. У рибі багато мікро- та макроелементів: вітамін А, D, йод, фосфор, цинк. Вони необхідні для зміцнення кісток та здоров’я нервової системи. Про переваги лососю розповіла дієтолог Пріті Нагар.

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Здоров'я серця

Жирні кислоти омега-3 здатні знизити артеріальний тиск, тож вживання лососю може мінімізувати ризик серцево-судинного захворювання.

Здоров'я мозку та очей

Також омега-3 сприяє збереженню пам’яті. При регулярному вживанні риби ризик зниження когнітивних функцій буде набагато нижчий. За словами дієтологині, лосось знижує ризик дегенерації жовтої плями, спричиненої віком.

Здоров'я суглобів

Вживання лососю може мати протизапальні дії, оскільки жирні кислоти допомагають покращити здоров’я суглобів та зменшити симптоми артриту.



Лосось є корисним для організму людини / Фото Pexels

Здоров'я шкіри та волосся

Білок у лососі та омега-3 здатні підтримувати здоров’я волосся та шкіри. Дослідження 2018 року зазначає, що астаксантина, що міститься у рибі може допомогти зменшити появу зморшок та покращити еластичність шкіри.

Здоров'я кісток

У лососі міститься вітамін D, який може допомогти підтримувати здоров’я кісток. Достатня кількість вітаміну в організмі може захистити від остеопорозу, при якому кістки стають слабкими та крихкими.

Побічні ризики від вживання лосося

Дієтологиня Пріті Нагар назвала кілька побічних ризиків, на які варто звернути увагу.