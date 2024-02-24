Включення нежирного білка до свого раціону – це фактично наріжний камінь будь-якого плану здорового харчування. Та не всі білки однакові, тож вам варто підібрати такі, які не міститимуть зайвого жиру. І дієтологиня Джулі Аптон розповіла про деякі найкращі приклади.

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Тріска

Тріска – це той продукт, який містить багато білка на зовсім мало калорій, і це один із найкращих морепродуктів, який ви можете з'їсти вже прямо зараз. Через те, що тріска має досить низький рівень жиру, падає і її калорійність, яка значно нижча, ніж у лосося, скумбрії чи тунця.

Тріска є чудовим джерелом багатьох вітамінів і може принести користь вашій серцево-судинній системі.

Куряча грудка

Курка – це, певно, найбільш популярний тваринний білок, який їдять по усьому світу. Куряча грудка – це фактично взірець нежирного білка, який надзвичайно популярний через свою універсальність.

І у грудці дуже мало жиру: насправді всього 2,5 грама на порцію. Натомість ви отримаєте майже 30 грамів корисного високоякісного білка, який містить усі незамінні амінокислоти.

Грудка індички

Ви могли про це не знати, та грудка індички навіть більш прісна, ніж куряча. Це може бути ідеальним вибором для людей, які намагаються схуднути. І індичка – це той продукт, який допоможе вам залишатися ситими протягом досить тривалого часу.

А м'який і зовсім трохи солодкуватий смак індички робить її придатною для безлічі способів приготування.

Знежирений сир

Цей продукт також може бути чудовим вибором для того, щоб отримати білок, не додаючи зайвого жиру чи калорій собі на тарілку. Сир досить багатий на казеїн – молочний білок, який повільно засвоюється.

Сир допоможе вам відчувати себе ситими та зменшити тягу до їжі. А це дуже важливо, якщо вам складно зберегти рішучість у правильному харчуванні.

Варена сочевиця

Ця бобова культура прямо насичена поживними речовинами та має безліч переваг для здоров'я. У ній міститься досить багато білка, а також поліфенолів, і через це сочевиця може сприяти росту м'язів та підтримувати здоров'я імунної системи.