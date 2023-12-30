Відкорковувати шампанське в новорічну ніч вже стало доброю традицією, без якої ми й не уявляємо цього свята. Цей популярний напій часто купують для того, щоб відсвяткувати якусь визначну подію.

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Насправді, хоч шампанське є алкоголем, в нього певні переваги, які цікаво буде дізнатися всім, хто планує його випити в новорічну ніч, але й без шкідливих факторів також не обійтися.

Відчуєте швидке сп’яніння

Кожен з нас міг помічати, як після одного стакану шампанського ми різко відчуваємо, що воно "дало в голову". Дослідження проведене в університеті в Гілфорді, показало, що шампанське дає сп’яніння набагато швидше, ніж біле чи червоне вино.

Вчені припускають, що вуглекислий газ, що міститься в бульбашках, прискорює пошкодження алкоголю в кишечнику,

– зазначив експерт Джоун Фукс.

А от дієтолог Ловнет Бартра каже, що вуглекислий газ, який утворюється з додаваням цукру та плодів у процесі ферментації може пошкодити зубну емаль, тому не захоплюйтеся цим напоєм.

Отримаєте дозу антиоксидантів

Шампанське виробляється з винограду, тож містить деякі антиоксиданти. Вони допомагають підтримувати здоров'я кровоносних судин, перешкоджають утворенню тромбів і сприяють поліпшенню кровообігу. А ще вони знижують рівень поганого холестерину.

Та щоб отримати всі ці переваги – не варто захоплюватися шампанським. Одного-трьох стаканів на тиждень буде достатньо.



Яку користь та шкоду має шампанське / Фото Pexels

Станеться обезводнення

Шампанське викликає в нас бажання часто ходити в туалет, тож через певний час організм може зневоднитися. А це призведе до запаморочення, головного болю, здуття живота, втоми чи нудоти. Тому всі завжди радять чергувати келих шампанського з водою.

Зміна настрою

Шампанське викликає позитивний настрій. Деякі дослідження показують, що після кількох келихів шампанського ми можемо стати менш дратівливими та товариськими. Втім статися може все навпаки. Це залежить від того, як люди сприймають алкоголь.

Відчуєте ситість

Дослідження показують, що чим більше газів є в напої, тим більш ситими люди почуваються впродовж короткого періоду часу після вживання його з їжею.