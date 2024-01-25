Детальніше про силу обіймів вирішила розповісти у своєму інстаграмі дієтологиня Оксана Скиталінська, яка часто ділиться зі своєю аудиторію інформацією про корисні продукти, напої та їхній вплив на організм людини.

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Корисні властивості обіймів

Лікар-дієтолог зазначила, що обійми знижують рівень стресу та сприяють покращенню здоров'я. Все це завдяки тому, що під час обіймів виробляється багато гормонів, які мають позитивний вплив:

Дофамін – гормон задоволення, який змушує нас почуватися добре;

Серотонін – гормон-антидепресант, який покращує настрій, контролює тривогу та зменшує відчуття самотності;

Окситоцин – гормон любові, який знімає стрес і зміцнює здоров’я серця. Він також допомагає схуднути (знижує рівень кортизолу), нормалізує артеріальний тиск, бореться з хворобами, підвищує лібідо, зменшує стрес і дає нам відчуття комфорту.

Скільки ж часу обійматися

10-секундні обійми покращують імунітет, допомагають організму боротися з інфекціями, полегшують депресію та зменшують втому;

20-секундні обійми зменшують шкідливий вплив стресу, знижують артеріальний тиск і забезпечують здорове серце;

Людям потрібно від 4-х до 8-12 обіймів на день для підтримки здоров'я.

Як обійми впливають на здоров'я

Опираючись на дослідження дієтологиня Оксана Скиталінська зазначила, що глибокі обійми мають кілька переваг.

Створюють довіру та відчуття безпеки

Обійми миттєво підвищують рівень гормону окситоцину, який зменшує відчуття самотності та гніву, дає відчуття заспокоєності.

Підвищують самооцінку

Обійми роблять нас впевненими та щасливішими. Обіймайтеся з батьками, родичами, друзями чи коханою людиною.

Знижують тиск

Гормон окситоцин, який виділяється під час обіймів, здатен допомогти розслабитися, зменшити тривогу, що може призвести до зниження артеріального тиску.

Також обійми зміцнюють імунітет, розслабляють м’язи, знімають напругу в тілі, покращують здоров’я серця та дозволяють бути нам уважнішими.