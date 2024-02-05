У деякі дні йога може бути дуже легкою, в інші ж дні – вам дадуться важко навіть банальні практики. Все це залежить від того, в якому стані перебуває тіло та ваш емоційний стан.

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Та якщо ви хочете для себе знайти щос нове, але не розумієте, в чому ж користь йоги – пропонуємо вам дізнатися кілька переваг, які зможуть вас переконати в тому, що щоденні практики лише покращать ваше життя.

Покращує когнітивні здібності

Вчитель йоги Джессіка Рей каже, що йога здатна очищувати розум та налаштує на правильне мислення. Практики допоможуть вам уникнути гнітючих думок, які лише погіршують ваш емоційний стан.

Полегшить стрес

Кілька глибоких вдихів та видихів можуть заспокоїти вас, коли ви в стані стресу. За словами Джессіки Рей, коли ви дихаючи включаєте кожен рух, то м’язи тіла починають розслаблятися.

Регулярна практика йоги (тричі на тиждень впродовж місяця) допомогла зняти стрес, покращила настрій та загальне самопочуття.

Покращує силу та витривалість

А от викладачка йоги Лаура Буркхарт зазначає, що багато спортивних команд тепер включають йогу до своїх трендувань. Все тому, що практика йоги допомагає тримати баланс, концентрацію та тренує витривалість.



Йога добре впливає на здоров'я / Фото Pexels

Покращує сон

За даними Національного фонду сну, регулярні заняття йогою можуть допомогти людям із безсонням швидше заснути та спати довше.

Покращує гнучкість

Якщо у вас є проблеми з гнучкістю, спробуйте почати більше займатися йогою. Всього лише одне заняття на тиждень через місяць може значно покращити гнучкість поперекового відділу та підколінного сухожилля.

Покращує впевненість в собі

Освоєння нових поз не лише розширюють впевненість у фізичних силах, але й наділяють впевненості в собі та своїх рішеннях.

Полегшить біль в суглобах

Йога корисна для тих, хто страждає на артрит. Регулярні заняття можуть зменшити біль в суглобах.

Покращить баланс

Йога може призвести до значних покращень у рівновазі та мобільності для літніх людей. Щоденні практики також можуть зміцнити та тонізувати м’язи.