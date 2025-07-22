Кучерявість персика можна вилікувати за тиждень: основні ознаки та способи боротьби

Персики на ділянці – це справжня радість для садівників. Та навіть за ретельного догляду може статися біда: листя починає скручуватися та вкриватися білими та рожевими пухирями.

Сучасні морозостійкі сорти чудово зимують в Україні, навіть коли вдаряють серйозні морози, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Яскрава клумба". Втім, часом листя починає деформуватися і опадати одразу ж після цвітіння чи трохи пізніше, і не всі садівники знають, що потрібно робити.

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Які є ознаки кучерявості персика?

Дуже важливо у випадку захворювання починати діяти одразу, і для цього потрібно його впізнати, адже кучерявість персика – це хвороба не тільки поширена, але й досить небезпечна. Особливо часто проявляється вона, якщо навесні погода була прохолодна та дощова.

Перші ознаки можна помітити у травні в період активного росту листя та формування зав'язі.

Хвороба швидко розвивається. Вже за кілька днів листя може деформуватися.

Кучерявість вражає молоді зелені пагони через приблизно тиждень після початку росту, а доросле листя уражується менше.

На листі з'являється яскраво-зелене здуття, а потім воно змінює колір на буро-рожевий, червонуватий, а вже тоді стає коричневим.

Листя та кінчики молодих пагонів покриваються білим нальотом, викривляються та всихають, а тоді чорніють і опадають.

Зав'язь обсипається, плоди стають дрібними, жорсткими та втрачають хороший смак, а м'якоть стає сухою.

В уражених пагонів укорочені міжвузля, а хворі гілки товщають.

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З кучерявістю персика потрібно боротися одразу / Фото Pexels

Якщо не лікувати хворобу, рослина почне відставати у рості, втратить річний приріст. Уражене листя опаде, а рослина ослабне через відсутність фотосинтезу. Загальна ж врожайність наступного року різно знизиться, і якщо лікування не почати і тоді, за 2 – 3 сезони дерево просто загине.

Як боротися з кучерявістю персика?

Передусім потрібно налаштуватися на регулярну профілактику. А ось якщо деревця вже заражені, потрібно почати комплексне лікування. Хворе кучеряве листя оббирають та спалюють.

Найкраще буде обірвати листя якомога раніше, аби захворювання не встигло сильно поширитися. Персики потрібно обприскати фунгіцидами – добре подіють Ридоміл Голд, Фундазол, Хорус, Скор.

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Обприскувати дерева потрібно до трьох разів з перервами у 10 – 14 днів, і так ви можете врятувати персики від загибелі.

Але лікування недостатньо. Потрібно також проводити регулярну профілактику, що допоможе уникнути проблеми загалом.