Якщо вам потрібне перезавантаження та зміна звичного режиму, подорож на вихідні дозволить вам відволіктися, відновити душевну гармонію та отримати нові враження, пишуть Поради 24.

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В Україні є чимало місць, де можна провести цікаво час з друзями та сім’єю. Тому пропонуємо найкращі місця, куди можна поїхати відпочити в суботу та неділю.

Тунель кохання в Клевані

Це чудове місце, яке можна відвідати на вихідних, особливо якщо ви шукаєте щось романтичне або хочете зробити незабутні фотографії. Найкращий час для відвідування – пізня весна або літо, коли дерева зелені і густі.

До Клеваня можна дістатися на поїзді або автомобілем з Рівного, що займає близько 30 хвилин. Для прогулянок візьміть зручне взуття та пікніковий кошик, якщо плануєте провести там декілька годин.

Вихід на Говерлу

Якщо ви ще ніколи не підкорювали Говерлу – то ось вам цікава ідея для активних вихідних! Говерла є найвищою точкою України, а з її вершини відкриваються вражаючі краєвиди на Карпати.

Щоб піднятися на Говерлу, забезпечте себе зручним одягом та взуттям. Взуття має бути спеціально призначене для походів. Також візьміть з собою теплі речі, адже на вершині може бути прохолодно.

Найпопулярніший маршрут – з села Ворохта або з базового табору Заросляк. Обидва маршрути добре промарковані. Загальний час сходження та спуску зазвичай займає від 5 до 7 годин, залежно від вашої фізичної підготовки та швидкості ходьби. Не забудьте взяти у рюкзак воду та легкий перекус (батончики, горіхи, фрукти).



На вихідних можна піднятися на Говерлу / Фото Karpaty Love

Бакота

Це чарівне місце заслуговує на вашу увагу. Бакота розташована на Дністрі в Хмельницькій області та славиться своїми чудовими пейзажами.

Спочатку вам треба дістатися в місто Кам’янець-Подільський. Звідти до Бакоти близько 50 кілометрів, які можна подолати на автомобілі. Територія навколо Бакоти відома своїми скелями та печерами. Особливі краєвиди ви зможете побачити під час сходу або заходу сонця.

Львів

Для тих, хто хоче насолодитися архітектурою та смачною кавою радимо поїхати до Львова. Завітайте в серце міста – на площу Ринок, де знаходяться численні історичні будівлі та кав’ярні.

Якщо буде можливість, відвідайте оперу або балет в Оперному театрі. У Львові є чимало музеїв, які варто відвідати. Зокрема, Музей народної архітектури та побуту, де можна дізнатися про традиційний український спосіб життя чи провести незабутній час в Палаці Потоцьких.

Київ

Столиця України вражає багатою історією та великою культурною спадщиною, пропонуючи відвідувачам безліч цікавих місць та розваг.

Почніть з екскурсії центральними вулицями Києва та головної площі міста – Майдану Незалежності. Також радимо побачити Софійський собор і Києво-Печерську лавру, які є об'єктами й частиною Світової спадщини ЮНЕСКО. Особливо рекомендуємо побачити Андріївський узвіз та Контрактову площу.