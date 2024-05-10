Если вам нужна перезагрузка и изменение привычного режима, путешествие на выходные позволит вам отвлечься, восстановить душевную гармонию и получить новые впечатления, пишут Porady 24.

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В Украине есть немало мест, где можно провести интересно время с друзьями и семьей. Поэтому предлагаем лучшие места, куда можно поехать отдохнуть в субботу и воскресенье.

Тоннель любви в Клевани

Это замечательное место, которое можно посетить на выходных, особенно если вы ищете что-то романтическое или хотите сделать незабываемые фотографии. Лучшее время для посещения – поздняя весна или лето, когда деревья зеленые и густые.

К Клевани можно добраться на поезде или автомобилем из Ровно, что занимает около 30 минут. Для прогулок возьмите удобную обувь и корзину для пикника, если планируете провести там несколько часов.

Выход на Говерлу

Если вы еще никогда не покоряли Говерлу – то вот вам интересная идея для активных выходных! Говерла является самой высокой точкой Украины, а с ее вершины открываются впечатляющие виды на Карпаты.

Чтобы подняться на Говерлу, обеспечьте себя удобной одеждой и обувью. Обувь должна быть специально предназначена для походов. Также возьмите с собой теплые вещи, ведь на вершине может быть прохладно.

Самый популярный маршрут – из села Ворохта или из базового лагеря Заросляк. Оба маршрута хорошо промаркированы. Общее время восхождения и спуска обычно занимает от 5 до 7 часов, в зависимости от вашей физической подготовки и скорости ходьбы. Не забудьте взять в рюкзак воду и легкий перекус (батончики, орехи, фрукты).



На выходных можно подняться на Говерлу / Фото Karpaty Love

Бакота

Это волшебное место заслуживает вашего внимания. Бакота расположена на Днестре в Хмельницкой области и славится своими прекрасными пейзажами.

Сначала вам надо добраться в город Каменец-Подольский. Оттуда до Бакоты около 50 километров, которые можно преодолеть на автомобиле. Территория вокруг Бакоты известна своими скалами и пещерами. Особые пейзажи вы сможете увидеть во время восхода или захода солнца.

Львов

Для тех, кто хочет насладиться архитектурой и вкусным кофе советуем поехать во Львов. Посетите сердце города – на площадь Рынок, где находятся многочисленные исторические здания и кафе.

Если будет возможность, посетите оперу или балет в Оперном театре. Во Львове есть немало музеев, которые стоит посетить. В частности, Музей народной архитектуры и быта, где можно узнать о традиционном украинском образе жизни или провести незабываемое время во Дворце Потоцких.

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах. В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

Киев

Столица Украины поражает богатой историей и большим культурным наследием, предлагая посетителям множество интересных мест и развлечений.

Начните с экскурсии по центральным улицам Киева и главной площади города – Майдана Независимости. Также советуем увидеть Софийский собор и Киево-Печерскую лавру, которые являются объектами и частью Всемирного наследия ЮНЕСКО. Особенно рекомендуем увидеть Андреевский спуск и Контрактовую площадь.