Постільну білизну потрібно змінювати раз на три тижні, а якщо з вами живуть домашні улюбленці, тоді раз на два тижні чи навіть кожних 7 днів, пише 24 Канал з посиланням на Express.

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Проте навіть постійна зміна білизни призводить до того, що на подушках накопичуються бактерії й з’являються жовті плями. Вивести їх можна досить просто.

Як вивести плями з подушок

Через підвищену вологість, подушки стають взимку брудними. Це стається навіть через опалення, оскільки накопичений бруд з батарей розповсюджується приміщенням. Від цього подушки стають жовтими чи навіть з коричневими плямами. Щоб їх видалити, вам потрібен лише лимонний сік та харчова сода.

Вам потрібно зробити пасту з соку та соди до кашоподібного стану й залишити на 30 хвилин на плямі. Після цього все ретельно прополощіть й дайте подушці висохнути.

Лимонний сік має чудові антибактеріальні властивості, які виводять жирні плями поту. А харчова соду при змішуванні з лимонним соком та водою здатна видалити всі забруднення, забрати запахи та надати гарний та свіжий запах.



Лимони виводять плями з подушок / Фото Pexels

Щоб ще ретельніше все очистити, пасту можна змішати з водою та замочити в тазику на 30 хвилин, щоб розчин зміг розчинити всі справи. Якщо плями сильні, розчин можна залишити на ще довше.

Сушити подушки варто на вулиці, тому що ультрафіолетові промені здатні надавати природний відбілювальний ефект, який вб’є бактерії й розщепить піт.

Сонячне світло чудово відбілює й освіжує подушки. Після обробки плям перевертайте їх рівномірно час від часу, щоб сонце добре увібрало всю вологість. В холодну пору подушки добре висушить вітер.