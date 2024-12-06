Постельное белье нужно менять раз в три недели, а если с вами живут домашние любимцы, тогда раз в две недели или даже каждые 7 дней, пишет 24 Канал со ссылкой на Express.

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Однако даже постоянная смена белья приводит к тому, что на подушках накапливаются бактерии и появляются желтые пятна. Вывести их можно достаточно просто.

Как вывести пятна с подушек

Из-за повышенной влажности, подушки становятся зимой грязными. Это происходит даже из-за отопления, поскольку накопленная грязь из батарей распространяется по помещению. От этого подушки становятся желтыми или даже с коричневыми пятнами. Чтобы их удалить, вам нужен только лимонный сок и пищевая сода.

Вам нужно сделать пасту из сока и соды до кашеобразного состояния и оставить на 30 минут на пятне. После этого все тщательно прополощите и дайте подушке высохнуть.

Лимонный сок имеет прекрасные антибактериальные свойства, которые выводят жирные пятна пота. А пищевая сода при смешивании с лимонным соком и водой способна удалить все загрязнения, забрать запахи и придать хороший и свежий запах.



Лимоны выводят пятна с подушек / Фото Pexels

Чтобы еще тщательнее все очистить, пасту можно смешать с водой и замочить в тазике на 30 минут, чтобы раствор смог растворить все дела. Если пятна сильные, раствор можно оставить на еще дольше.

Сушить подушки стоит на улице, потому что ультрафиолетовые лучи способны оказывать естественный отбеливающий эффект, который убьет бактерии и расщепит пот.

Солнечный свет прекрасно отбеливает и освежает подушки. После обработки пятен переворачивайте их равномерно время от времени, чтобы солнце хорошо впитало всю влажность. В холодное время подушки хорошо высушит ветер.