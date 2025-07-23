Чимало садівників з настанням липня беруться за обрізку гортензій – і цілком дарма, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express. Натомість є кілька інших завдань, про які потрібно подбати.

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Що робити з гортензіями у липні?

Влітку цвітіння гортензій тішить багатьох садівників. Та десь в середині літа настає момент, коли воно може урватися з кількох причин. І для того, аби максимально його продовжити, потрібно надати гортензіям саме той догляд, якого вони так потребують.

До слова, раніше ми вже розповідали про те, що робити, якщо листя гортензії почало раптово жовтішати – ігнорувати таку ситуацію точно не варто.

Полив

Гортензіям подобаються вологі, але не перезволожені ґрунти. І покращення його структури, мульчування органічними речовинами, як-от компостом чи сухим листям, допоможе підтримувати ґрунт на потрібному рівні вологи.

А для того, щоб дозволити квітам довше цвісти, ви можете також висадити їх на злегка затіненій ділянці в захищеному від вітру місці.



Гортензії потребують вологого ґрунту / Фото Pexels

Видалення відмерлих головок

Коли квіти гортензій відцвітають, потрібно витратити трохи часу на те, аби прибрати їх з куща. Це 5-хвилинне завдання набагато важливіше, ніж може здатися на перший погляд – так ви не тільки надасте кущу більш охайного, ошатного вигляду, але й дасте місце для появи нових квітів та стимулюєте подальше цвітіння.

А ось обрізку гортензій потрібно проводити наприкінці зими чи на початку весни – і точний час залежатиме від сорту.

Підживлення

Гортензії потребують збалансованого підживлення для хорошого росту – особливо, якщо вони були висаджені цієї весни. Для впливу на яскравість та колір квітів можна використовувати спеціальні лужні чи підкислювальні добрива – як-от, наприклад, кавову гущу.

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Якщо ви використовуєте покупні добрива, завжди дотримуйтеся вказаних пропорцій, аби не спалити коріння рослин.