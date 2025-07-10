Найкращий час для обрізки яблунь та груш – це період скопою, від листопада по березень. Втім, ця порада стосується тільки дерев, що мають дуже незначну форму, або ж зовсім її не мають, повідомляє 24 Канал з посиланням на Kvitifor. А ось яблуні, привчені до віяла потребують повторної літньої обрізки.

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Як проводити обрізку яблунь та груш влітку?

Перш за все потрібно уважно оцінити дерева та спланувати, чого ви хочете досягнути – починайте з видалення всіх стебел, які явно мають зникнути: усе мертве, пошкоджене чи хворе, а також усі вертикальні пагони, що ростуть над верхнім ярусом гілок.

Пагони, які потребують обрізки – це пагони, що утворені цього року. Зазвичай це бічні від головних гілок, і їхня довжина сягає десь 20 сантиметрів. Зрізайте їх до 3 – 4 листків минулорічного зростання. Обрізати потрібно прямо над з'єднанням листя, похило від нього.

Вкорочуйте також усі бічні пагони, залишивши необрізаними тільки там, де це потрібно, аби продовжити основний каркас дерева. Там, де розвинулися пагони з бічних гілок, обрізаних минулого року, обріжте приріст на один лист.



Яблуні та груші можна обрізати влітку / Фото Pexels

Яблуні для створення форми обрізають приблизно до кінця серпня, а груші – ще трохи раніше. Загалом же пагони цього року готові до обрізки, коли нижня третина кожного пагона вже здерев'яніла та стала твердою.

До речі, раніше ми вже розповідали, які рослини нізащо не можна обрізати – це тільки нашкодить їм.

Правильна обрізка яблунь та груш сприяє боротьбі зі шкідниками та хворобами – під час обрізання плодових дерев видаляються усі сухі гілки, а з ними – і шкідники, що у них поселилися.

Окрім того, так підвищується якість плодів – правильна обрізка сприяє рівномірному розподілу поживних речовин, які також отримують і грушки та яблука. Тому плоди виростають великими, чистими, соковитими та солодкими.