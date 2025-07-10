Лучшее время для обрезки яблонь и груш – это период скопом, от ноября по март. Впрочем, этот совет касается только деревьев, имеющих очень незначительную форму, или совсем ее не имеют, сообщает 24 Канал со ссылкой на Kvitifor. А вот яблони, приученные к вееру нуждаются в повторной летней обрезке.

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Как проводить обрезку яблонь и груш летом?

Прежде всего нужно внимательно оценить деревья и спланировать, чего вы хотите достичь – начинайте с удаления всех стеблей, которые явно должны исчезнуть: все мертвое, поврежденное или больное, а также все вертикальные побеги, растущие над верхним ярусом ветвей.

Побеги, которые нуждаются в обрезке – это побеги, образованные в этом году. Обычно это боковые от главных ветвей, и их длина достигает где-то 20 сантиметров. Срезайте их до 3 – 4 листьев прошлогоднего роста. Обрезать нужно прямо над соединением листьев, наклонно от него.

Укорачивайте также все боковые побеги, оставив необрезанными только там, где это нужно, чтобы продолжить основной каркас дерева. Там, где развились побеги из боковых ветвей, обрезанных в прошлом году, обрежьте прирост на один лист.



Яблони и груши можно обрезать летом / Фото Pexels

Яблони для создания формы обрезают примерно до конца августа, а груши – еще немного раньше. В целом же побеги этого года готовы к обрезке, когда нижняя треть каждого побега уже одревеснела и стала твердой.

Кстатии, ранее мы уже рассказывали, какие растения ни за что нельзя обрезать – это только навредит им.

Правильная обрезка яблонь и груш способствует борьбе с вредителями и болезнями – во время обрезки плодовых деревьев удаляются все сухие ветви, а с ними – и вредители, что в них поселились.

Кроме того, так повышается качество плодов – правильная обрезка способствует равномерному распределению питательных веществ, которые также получают и груши и яблоки. Поэтому плоды вырастают большими, чистыми, сочными и сладкими.