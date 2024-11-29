Картопляне лушпиння можна використовувати в побуті, на городі та для краси, пише 24 Канал. Очистки з’являються кожного разу під час готування будь-якого виду картоплі – смаженої, вареної чи печеної.

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В лушпинні картоплі є чимало поживних речовин, які сприяють кращому й швидшому росту рослин. Органіка добре насичена крохмалем, калієм та вітаміном С. Втім, окрім добрива картопляне лушпиння можна використовувати ще в багатьох інших варіантах.

Догляд за шкірою

Виявляється, що шкірка від картоплі допомагає освітлити шкіру обличчя та діє як живильна маска. Перетріть цю шкіру в блендері на пасту й нанесіть на ділянки лиця з висипанням чи пігментацією.

Фарбування сивини

Лушпиння двох картоплин треба варити 20 хвилин. Далі треба дати йому час охолонути. Цією водою треба ополіскувати волосся після кожного миття. Настій не лише затемнить сивину на волоссі, але й приховає її. Цей лайфхак ідеально підійде для темного волосся. Якщо ж волосся світле, то картопляне лушпиння зробить колір однорідним.



Картоплю з лушпиння можна використовувати повторно / Фото Pexels

Інгредієнт до пюре

Про це знає мала кількість людей, втім такою хитрістю користуються багато кухарів. Щоб картопля мала чітко виражений смак, треба додати лушпиння картоплини до води під час варіння.

Панірувальні сухарі

Картопляне лушпиння треба добре помити, помістити в комбайн та перемолоти. Таку альтернативу панірувальних сухарів можна використовувати до риба чи м’яса.

Добриво для квітів

На 1 літр окропу візьміть 200 грамів шкірки. Прокип’ятіть все у воді й процідіть отриману рідину. Розчином підливайте кімнатні рослини. Відвар з картопляного лушпиння забезпечить їм дозу поживних речовин.