Картофельную шелуху можно использовать в быту, на огороде и для красоты, пишет 24 Канал. Очистки появляются каждый раз во время приготовления любого вида картофеля – жареного, вареного или печеного.

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В шелухе картофеля есть немало питательных веществ, которые способствуют лучшему и более быстрому росту растений. Органика хорошо насыщена крахмалом, калием и витамином С. Впрочем, кроме удобрения картофельную шелуху можно использовать еще во многих других вариантах.

Уход за кожей

Оказывается, что кожура от картофеля помогает осветлить кожу лица и действует как питательная маска. Перетрите эту кожу в блендере в пасту и нанесите на участки лица с высыпанием или пигментацией.

Окрашивание седины

Шелуху двух картофелин надо варить 20 минут. Далее надо дать ей время остыть. Этой водой нужно ополаскивать волосы после каждого мытья. Настой не только затемнит седину на волосах, но и скроет ее. Этот лайфхак идеально подойдет для темных волос. Если же волосы светлые, то картофельная шелуха сделает цвет однородным.



Картофель из шелухи можно использовать повторно / Фото Pexels

Ингредиент к пюре

Об этом знает малое количество людей, впрочем такой хитростью пользуются многие повара. Чтобы картофель имел четко выраженный вкус, надо добавить шелуху картофелины в воду во время варки.

Панировочные сухари

Картофельную шелуху надо хорошо помыть, поместить в комбайн и перемолоть. Такую альтернативу панировочных сухарей можно использовать к рыбе или мясу.

Удобрение для цветов

На 1 литр кипятка возьмите 200 граммов кожуры. Прокипятите все в воде и процедите полученную жидкость. Раствором подливайте комнатные растения. Отвар из картофельной шелухи обеспечит им дозу питательных веществ.