Ці 5 днів у березні віщують небезпеку і невдачу: детальний місячний календар
- Астрологи вважають, що фази Місяця впливають на життя людей, визначаючи вдалі та небезпечні дні.
- Рекомендується ознайомитися з місячним календарем на березень, щоб уникнути помилок і планувати важливі справи.
Астрологи переконані, що фази Місяця мають безпосередній вплив на життя людей. Саме вони попереджають про вдалі та небезпечні дні. А ознайомитися з конкретними датами можна у нашому календарі на березень.
Якщо ви хочете передбачити, на які дні планувати важливі зустрічі та справи, а в які краще бути більш обережними, варто підняти очі до Місяця та перевірити, як різні його фази впливають на самопочуття та удачу, повідомляє 24 Канал. А для того, аби вберегти себе від прикрих помилок, варто ознайомитися з детальним місячним календарем ще до початку березня.
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|1 березня
|Зростаючий місяць
|1 день
|2 березня
|Зростаючий місяць
|2 день
|3 березня
|Зростаючий місяць
|3 день
|4 березня
|Зростаючий місяць
|4 день
|5 березня
|Зростаючий місяць
|5 день
|6 березня
|Зростаючий місяць
|6 день
|7 березня
|Перша чверть
|7 день
|8 березня
|Перша чверть
|8 день
|9 березня
|Зростаючий місяць
|9 день
|10 березня
|Зростаючий місяць
|10 день
|11 березня
|Зростаючий місяць
|11 день
|12 березня
|Зростаючий місяць
|12 день
|13 березня
|Зростаючий місяць
|13 день
|14 березня
|Повний місяць
|14 день
|15 березня
|Повний місяць
|15 день
|16 березня
|Спадаючий місяць
|16 день
|17 березня
|Спадаючий місяць
|17 день
|18 березня
|Спадаючий місяць
|18 день
|19 березня
|Спадаючий місяць
|19 день
|20 березня
|Спадаючий місяць
|20 день
|21 березня
|Спадаючий місяць
|21 день
|22 березня
|Остання чверть
|22 день
|23 березня
|Остання чверть
|23 день
|24 березня
|Спадаючий місяць
|24 день
|25 березня
|Спадаючий місяць
|25 день
|26 березня
|Спадаючий місяць
|26 день
|27 березня
|Спадаючий місяць
|27 день
|28 березня
|Спадаючий місяць
|28 день
|29 березня
|Новий місяць
|0 день
|30 березня
|Зростаючий місяць
|1 день
|31 березня
|Зростаючий місяць
|2 день
Як фази Місяця у грудні впливають на людину?
Молодик, або ж Молодий місяць у вигляді тонкого серпа вважається початком нового циклу, а значить, символізує собою оновлення та початок різноманітних нових справ. У цей час ви можете відчувати прилив сил та натхнення, тож варто використати фазу Місяця, аби сформувати плани та наміри.
Зростаючий місяць припадає на період з 1 по 13 березня та на 30 – 31 числа. І в ці дні варто починати заплановане, приділити більше часу активностям та розвитку. Проявитися вплив Зростаючого місяця може по-різному: одні відчувають наплив енергії та оптимізм, в інших людях пробуджуються творчі здібності та натхнення.
Повня ж має особливу енергетику та може вплинути на фізичний та емоційний стан людини. Під час Повні варто довіряти своїй інтуїції, проте уникати важливих зустрічей: краще присвятити час медитації, відпочинку та самопізнанню.
Спадний місяць підходить для завершення різних справ та аналізу того, що ви зробили. Часто в цей період люди відчувають себе менш енергійними та більш схильними до відпочинку.
Які є сприятливі та небезпечні дні у березні?
Сприятливі дні у березні припадають на 5, 6, 7 та 19 – 21 числа.
Несприятливі дні – 1, 2, 16, 30 – 31 березня.