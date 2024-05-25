Уникайте п'яти несприятливих дат: місячний календар на червень 2024

Фази Місяця можуть впливати на все, що є на планеті – не тільки на припливи і відпливи, але і на настрій, самопочуття людини. Тож краще дізнатися про небезпечні дати, на які не варто планувати важливі події.

Місяць – це дуже сильне астрономічне тіло, і на переконання астрологів, події, що відбуваються у космосі, можуть суттєво впливати на людей та відображатися на їхньому стані. Тож для того, щоб червень став для вас максимально успішним і вдалим, потрібно дізнатися і про сприятливі, і про небезпечні дати. Точним місячним календарем діляться Поради 24.

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Місячний календар на червень 1 червня Згасаючий місяць 25 день 2 червня Згасаючий місяць 26 день 3 червня Згасаючий місяць 27 день 4 червня Згасаючий місяць 28 день 5 червня Згасаючий місяць 29 день 6 червня Новий місяць 0 день 7 червня Новий місяць 1 день 8 червня Зростаючий місяць 2 день 9 червня Зростаючий місяць 3 день 10 червня Зростаючий місяць 4 день 11 червня Зростаючий місяць 5 день 12 червня Зростаючий місяць 6 день 13 червня Зростаючий місяць 7 день 14 червня Перша чверть 8 день 15 червня Перша чверть 9 день 16 червня Перша чверть 10 день 17 червня Зростаючий місяць 11 день 18 червня Зростаючий місяць 12 день 19 червня Зростаючий місяць 13 день 20 червня Зростаючий місяць 14 день 21 червня Повний місяць 15 день 22 червня Повний місяць 16 день 23 червня Спадаючий місяць 17 день 24 червня Спадаючий місяць 18 день 25 червня Спадаючий місяць 19 день 26 червня Спадаючий місяць 20 день 27 червня Спадаючий місяць 21 день 28 червня Спадаючий місяць 22 день 29 червня Остання чверть 23 день 30 червня Остання чверть 24 день

Вплив фаз Місяця на людину

Місячний цикл складається з 28 – 29 календарних днів, і він ділиться на кілька фаз, кожна з яких має особливий вплив на людину, її здоров'я та самопочуття. Наприклад, у повню потрібно бути дуже обережними, адже тоді людина може відчувати спрагу до негайних дій і не завжди дає собі досить багато часу для тоо, щоб їх обдумати, і через це може діяти необачно.

Астрологи радять у ці дні споживати менше алкоголю та ретельніше контролювати свої бажання.

У Місяць, що спадає, реакції людини можуть загострюватися, і тут краще приділити час собі, зайнятися самопізнанням, шукати балансу та провести дні у спокої. Збудники і стрес будуть особливо шкідливими у цю фазу місячного циклу.

Новий Місяць – це початок в усіх сенсах, тож це ідеальний час для того, щоб взятися за нові справи.

У червні є кілька дуже сприятливих дат, які потрібно з розумом використати на свою користь: 7, 11, 13, 19, 20, 27 числа. В ці дні Місяць буде на вашому боці, тож можете без зайвих роздумів братися за нові починання та складну роботу.

Але зауважте, що є і небезпечні дні: 1, 2, 28, 29, 30. Ці дати в червні краще присвятити приємним справам та не планувати грандіозних завдань.