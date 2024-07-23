Молода капуста – це продукт, який часто використовують у дієтичному харчуванні, і не дарма: вона допоможе очистити організм від шлаків та токсинів. Окрім того, її дуже легко додати на тарілку, адже з її використанням є безліч рецептів. І Поради 24 діляться простими рецептами та корисними властивостями цього овочу.

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Чим корисна молода капуста?

Капуста – це овоч, який допоможе вам покращити обмін речовин, а також у ній міститься чимало клітковини, яка може покращити роботу кишківника. Окрім того, у зеленій капусті ви можете також знайти й чимало різних поліфенолів та сполук сірки, які мають корисні антиоксидантні та антибактеріальні властивості.

І, ви можете бути здивовані, та у цьому овочі є ще й чимало рослинних білків – саме з цієї причини капусту так полюбляють спортсмени. Білок – це джерело незамінних амінокислот, а вони потрібні людині для кровотворення, а також допомагають працювати ниркам, наднирковим та налагоджують роботу щитоподібної залози.

Окрім того, корисно буде додати капусту до раціону й у випадку, якщо ви хочете ефективніше контролювати свою вагу. Багатий продукт і на вітаміни: у капусті вітаміну С, наприклад, більше, ніж у цитрусових.



Капусту потрібно їсти частіше / Фото Pexels

Що приготувати з молодої капусти?

З капустою рецептів – сотні. Але з деякими доведеться трошки заморочитися, тоді як інші не вимагають багато зусиль чи часу. Тож ось 3 страви з капустою, які можна приготувати нашвидкуруч.

Омлет з капустою

Ось що вам потрібно для цієї страви:

1 велика скибка молодої капусти;

2 – 3 пагони зеленої цибулі;

2 яйця;

2 столові ложки вершків чи молока;

сіль, перець, олія для смаження.

Капусту та цибулю вам потрібно дрібно нарізати та обсмажити на олії. Яйця ж збийте з вершами чи молоком, а потім додайте туди сіль та спеції. Сумішшю залийте овочі на сковорідці та накрийте кришкою. Смажити потрібно протягом 5 – 7 хвилин.

Стейк з капусти

Інгредієнти:

1 молода капуста;

4 столові ложки олії;

2 – 3 зубчики часнику;

духмяні трави, сіль та перець до смаку.

Капусту потрібно нарізати на стейки кружальцями поперек качана. У мисці змішайте олію, перець та улюблені трави, а також подріблений часник. Суміш потрібно використати для обмазування капусти з усіх боків.

Застеліть деко пергаментом та покладіть на нього капусту. Поставте в духовку на 200 градусів і запікайте 20 хвилин. Подавати можна зі сметаною чи натуральним йогуртом.

Овочевий суп з молодою капустою

Ось що вам потрібно:

300 грамів молодої капусти;

1 ріпчаста цибуля;

2 стебла селери;

1 морквина;

1 солодкий перець;

3 картоплини;

олія для смаження, перець, сіль та свіжа зелень.

Цибулю обсмажте на дні каструлі до м'якості, а моркву та картоплю, а також селеру та перець поріжте на шматочки та додайте до каструлі. Залийте все це водою, посоліть та поперчіть. Варити потрібно під кришкою на середньому вогні, поки всі овочі не стануть м'якими.

Липень – це ідеальний час для того, аби їсти більше капусти, адже вона не тільки смачна й корисна, але ще й не дорога. Ціна на кілограм продукту коливається від 11 до 20 гривень.