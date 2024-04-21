Це відомо лише найдосвідченішим садівникам: чи можна білити виноград навесні
21 квітня 2024, 01:03Читать новость на русском
Джерело:Rivne Media
Кожен садівник знає, що для того, щоб мати гарний врожай, за виноградом треба доглядати. Зокрема, білити.
Побілка допоможе захистити стовбур від сонячних променів, адже на винограді навесні ще немає листя. Тому йому може бути складно захищатися від ультрафіолету.
Буде цікаво Це відомо лише найдосвідченішим садівникам: чи можна білити виноград навесні
Чим білити виноград
Існують 3 безпечні варіанти побілки винограду – розчин із вапном, вододисперсійна або водоемульсійна фарба. Розчин обов'язково повинен складатися з:
- білого пігменту, аби захистити кору від сонця;
- клейкої основи, щоб закріпити пігмент на корі;
- фунгіциду, щоб знищити інфекцію у тріщинах.
Побілка може захистити ваш виноград від шкідників / Фото Unsplash
Найпростіший і досить ефективний спосіб побілки – це вапняний або крейдяний розчин. Його можна приготувати за кількома рецептами:
- 10 літрів води, 3 кілограми гашеного вапна або крейди, 500 грамів мідного купоросу та 100 грамів казеїнового клею перемішати та перед побілкою настояти 5 – 7 годин;
- 10 літрів води, 2 кілограми гашеного вапна, 1 кілограм жирної глини, 1 лопату гною та 250 грамів мідного купоросу перемішати та настояти 2 – 3 години;
- 2 літри води, 300 грамів вапна, 2 столові ложки мідного купоросу, 200 грамів канцелярського клею, 200 грамів глини та 25 грамів карбофосу;
- 2 літри води, 400 грамів мідного купоросу, 100 грамів казеїнового клею та 2 кілограми гашеного вапна перемішати, а потім розчинити у 8 літрах води.