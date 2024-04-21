Кожен садівник знає, що для того, щоб мати гарний врожай, за виноградом треба доглядати. Зокрема, білити.

Побілка допоможе захистити стовбур від сонячних променів, адже на винограді навесні ще немає листя. Тому йому може бути складно захищатися від ультрафіолету.

Буде цікаво Це відомо лише найдосвідченішим садівникам: чи можна білити виноград навесні

Чим білити виноград

Існують 3 безпечні варіанти побілки винограду – розчин із вапном, вододисперсійна або водоемульсійна фарба. Розчин обов'язково повинен складатися з:

білого пігменту, аби захистити кору від сонця;

клейкої основи, щоб закріпити пігмент на корі;

фунгіциду, щоб знищити інфекцію у тріщинах.



Побілка може захистити ваш виноград від шкідників / Фото Unsplash

Найпростіший і досить ефективний спосіб побілки – це вапняний або крейдяний розчин. Його можна приготувати за кількома рецептами: