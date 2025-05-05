Ніколи не ламайте бузок: про наслідки ви навіть не здогадуєтеся

У травні почався сезон бузку, тож всі беруться активно ламати гілки, щоб скласти красивий букет. Та навіть заради гарних гілок у вазі й приємного аромату в домі – робити це категорично заборонено.

Ароматний бузок росте в парках, на вулиці та на приватних ділянках, тому спокуса зірвати кілька гілок є досить високою, пише 24 Канал. З унікальним весняним бузком пов’язано чимало прикмет.

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Одні вважають, що букет бузку здатен принести в дім щастя й позитивну енергетику, інші ж кажуть, що це може накликати на господарів дому негаразди, а від молодих дівчат відлякати хлопців.

Чому не можна ламати бузок

Існує думка про те, що після обламування бузок починає краще рости, однак це далеко не так. Регулярне обривання гілок призводить до того, що з часом чагарник може повністю загинути. Обламування призводить до травми, бо на місці обламаної гілки утворюється рана, куди може потрапити інфекція.



Обривання гілок бузку шкодить рослині / Фото Pexels

Чим старіший бузок, тим йому важче відновитися після пошкодження. Якщо постійно ламати великі гілки, то рослина втратить здатність утворювати нові пагони й зовсім перестане цвісти.

Окрім того, для декого насичений аромат бузку може бути не зовсім корисним у закритому приміщенні. Запах може викликати головний біль, запаморочення чи навіть підвищити тиск.

Прикмети про бузок

Якщо ж бузок росте на вашому подвір’ї, то зірвати кілька гілок можна. Однак це треба робити акуратно секатором. Зріз потрібно зробити під кутом, ближче до суцвіття, щоб мінімізувати пошкодження. Правильний зріз зменшує площу рани й дає змогу кущу краще відновитися.

До слова! Деякі рослини мають позитивну енергетику та приносять багатство, успіх, любов і злагоду. Що посадити біля дому – читайте в нашому матеріалі.

За прикметами, якщо хочете налагодити вдома стосунки з близькими та рідними, то можете принести в дім букет фіолетового бузку. Букет також має здатність залучити в життя більше грошей та відлякати від себе недоброзичливців.

У жодному разі не можна приносити в дім білі квіти бузка. Вони здатні призвести до злиднів, сварок, зрад та навіть розлучення пари чи подружжя.