Чи потрібно обривати квіти на картоплі: всі роблять цю помилку

Деякі городники, щойно картопля починає цвісти, одразу ж беруться за те, аби обірвати на ній усі квіти. Вони переконані, що це допомагає суттєво збільшити урожай бульби. Та чи справді це так?

Картопля – це надзвичайно популярна культура, яку можна побачити на кожній ділянці, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Агроцентр". І городники щороку шукають все нових способів підвищити її урожайність без зайвих витрат.

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Чи потрібно обривати цвітіння картоплі?

Якщо ви шукаєте, як би покращити урожайність картоплі, тоді ви, скоріш за все, чули, що у цьому допомагає обривання квітів на картоплі. Мовляв, все одно коренеплоди розвиваються під землею, тоді навіщо рослині витрачати сили на розвиток квітів, а згодом і плодів?

І справді, фахівці переконані, що квіти, які з'являються на кущиках картоплі, обов'язково потрібно обрізати. Виявляється, це може підвищити урожайність вашого городу на цілі 33%. Втім, поспішати з цією справою точно не варто – інакше ви можете залишитися й без урожаю взагалі.

Видаляти квіти можна тільки у випадку, якщо рослини вже встигли запилитися. А ось якщо ви зробите це надто рано, залишитеся без картоплі. Переходьте до процедури обривання квітів тільки після того, як квіти вже розкрилися. У результаті рослина вже не буде витрачати сили на те, аби сформувати овочі, а натомість краще буде плодоносити, і коренеплоди будуть в рази якіснішими.

До речі, раніше ми вже розповідали, чим можна підживити розсаду помідорів, аби отримати подвійний урожай.



Цвітіння картоплі можна обривати / Фото Pexels

Чим підживити картоплю?

Для того, щоб урожай вдався великим і рясним, недостатньо буде просто обірвати квіти з картоплі – потрібно також подбати про вдале та якісне підживлення. Ось кілька варіантів, які ви можете спробувати:

Попіл. Він містить усі потрібні для картоплі мікроелементи та може підвищити загальну якість врожаю. Це універсальне добриво для усіх овочів можна приготувати зі склянки попелу та 10 літрів теплої води.

Дріжджі. Цей варіант може також виявитися надзвичайно вдалим. Найкраще вносити дріжджі двічі – до цвітіння та вже на пізньому етапі розвитку картоплі, приблизно за місяць до її викопування.

І, звісно ж, не можна забувати й про мінеральні добрива – вони дуже важливі для розвитку картоплі.

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