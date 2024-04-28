Буде швидко рости: чим треба підливати цибулю навесні

У квітні городники починають садити цибулю. У декого вже може навіть вона пробиватися, якщо посадка була здійснена ще в березні. Якщо ж цибуля росте повільно, то її треба підливати спеціальними розчинами.

Щоб вона добре росла, дачники радять підливати її сумішшю органічних та мінеральних добрив.

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Для цього треба у відро додати склянку коров’яку, перемішати суміш до однорідності та поливати цією сумішшю грядки з цибулею.

Як пришвидшити ріст цибулі

Щоб урожай зійшов якомога швидше, варто підгодовувати цибулю азотними добривами. Використовуйте сечовину в розрахунку 25 грамів на 10 літрів води.

Чим поливати, щоб цибуля не гнила

Для того, щоб цибуля не гнила, її треба поливати розчином солі. У 10 літрах води розведіть 1 склянку солі. Також грядки підсипайте деревною золою, яка відлякує комах та личинок.



Поливайте цибулю для кращого росту / Фото Pexels

Підживлення від жовтіння листя

Часом так буває, що в цибулі жовтіє листя. Якщо таке станеться, то спочатку його треба видалити, а тоді обробити грядку розчином. Для цього додайте у відро 10 міліграмів йоду та ретельно перемішайте. Розчин змішайте з чистою водою у пропорції 1:10. Готовою рідиною можете поливати грядки з цибулею.