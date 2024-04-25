Не робіть це ні в якому разі: чи можна підживлювати орхідею під час цвітіння

Орхідея – неймовірно красива рослина, втім потребує особливого догляду, щоб тішити вас своїм пишним цвітінням. Коли екзотична орхідея починає квітнути, важливо дотримуватися основних правил догляду.

Чимало любителів вазонів та рослин вдаються до підживлення орхідеї, щоб вона краще росла та цвіла, однак вам треба врахувати кілька правил, які не можна застосовувати під час цвітіння.

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Чи можна підживлювати орхідею під час цвітіння

Коли квітка цвіте, підживлювати її не можна, оскільки квіти можуть швидко зав’янути. Удобрювання для орхідеї в цей час стане стресом, тому квіти перестануть цвісти.

Коли можна підживлювати орхідеї

Найкраще застосовувати підживлення для рослини в той час, коли вона вже перецвіла, в періоді росту коріння, коли росте листя чи з’являються квітоноси. Коли вже є бутони чи квіти, то підживлювати її не можна.

Чим та як підживити орхідеї

Експертка радить використовувати «Витяжку з біогумусу». Поливайте нею рослину 2 – 3 рази з добривом, а тоді простою водою. У 4 літрах води розчиніть 1 ковпачок (50 міліграмів) добрива та добре перемішайте.

Добриво залийте в місткість більшу за горщик з орхідеєю. Поставте туди рослину та залишіть так на кілька годин, щоб квітка змогла цього добрива «напитися».