Можливо, вам доводилося чути розповіді бабусь про численні переваги пиття сирих яєць. Ось тільки на думку докторки медичних наук Дженніфер Гілберт, насправді це може принести більше проблем, ніж користі.

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Ви можете заразитися сальмонелою

Коли мовиться про пиття сирих яєць, сальмонела – це те, що викликає найбільше занепокоєння. Це бактерія, яка живе у кишківниках тварин, зокрема і свійських птиць, і вона може забруднити внутрішню частину яйця ще до того, як утвориться шкаралупа. А ця шкаралупа також може бути заражена сальмонелою вже після відкладання яєць.

Виявляється, щороку ця бактерія вражає понад 1,3 мільйона людей на рік. Серед симптомів сальмонельозної інфекції:

діарея;

блювота;

лихоманка;

спазми у животі.

Найбільш небезпечна сальмонела для дітей, що не досягли віку 5 років, дорослих, що старші 65 та тих, які мають ослаблений імунітет.

Ви можете не засвоїти багато білка з яєць

Одне невелике дослідження показало, що люди можуть засвоїти приблизно 90% білка з вареного яйця та всього близько 50% – з сирого.

Можливо, це відбувається через фермент трипсин, який розщеплює білки, але може бути заблокований іншими ферментами, що містяться у сирих яйцях. Тепло може руйнувати інгібітори трипсину, і через це білок краще засвоюється.



Сирі яйця не такі корисні, як варені / Фото Pexels

Ви не зможете поглинати багато біотину

Варені яйця можуть бути набагато кращим варіантом і у випадку, якщо ви хочете отримати і інші поживні речовини. У сирих яйцях також міститься специфічний білок авідин, який може пригнічувати засвоєння біотину – вітаміну B7. Але варіння яєць допомагає руйнувати авідин, тож якщо ви хочете отримати вітаміни, то краще варити яйця.

Втім, споживання сирих яєць все ж може дати вам деякі переваги.

Вони корисні для ваших очей

Окрім усіх мінералів і вітамінів, які можна знайти в яйцях, вони також містять і каротиноїди, що мають антиоксидантні властивості. І до того ж у яйцях можна знайти і інші поживні речовини – наприклад, вітамін А, який може підтримувати здоров'я очей.

Вони не будуть впливати на рівень холестерину

На перший погляд може здатися, що у яйцях надто багато холестерину, щоб вони були і справді поживними. Втім, здається, холестерин у яйцях не впливає на загальний рівень холестерину так само, як це роблять інші продукти.

Вони є чудовим джерелом холіну

Чимало людей споживають недостатньо холіну, щоб задовольнити свої щоденні потреби. А холін тим часом залишається дуже важливою поживною речовиною. Одне яйце може забезпечити більше чверті вашої денної потреби.

Високе споживання холіну пов'язують із зменшенням ризику інсультів, а також існує потенційний зв'язок між холіном та зниженням ризиків захворювання на діабет 2-го типу, захворювання печінки та когнітивних функцій.

Чи варто пити сирі яйця?

Коротка відповідь буде така – ні. Вживання сирих яєць може піддати вас ризику отруєння сальмонелою, а це може призвести до судом, а у важких випадках – навіть до смерті.

Безсумнівно, що у яйцях є дуже багато переваг та поживних речовин, та їх усі можна отримати і від споживання варених яєць.