Прикраса саду чи погана прикмета: чи варто садити гібіскус біля хати

Гібіскус, або як його ще називають – китайська троянда, – не лише прикраса саду, а й рослина, яка має цікаві народні прикмети та особливості вирощування. Чимало людей замислюються: а чи можна садити гібіскус біля дому?

Секретами та практичними порадами з вирощування гібіскуса поділиться 24 Канал.

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Що варто знати про вирощування гібіскуса

По-перше, гібіскус – теплолюбна та світлолюбна рослина. Якщо ви живете у регіоні з помірним або теплим кліматом, сміливо висаджуйте її біля південного чи східного боку будинку. Це забезпечить рослині достатньо сонячного світла й тепла для рясного цвітіння.

По-друге, китайська троянда вважається енергетично сильною рослиною. У народі кажуть, що вона "очищає атмосферу" навколо дому, приваблює позитивну енергію й навіть покращує настрій господарів. Деякі прикмети приписують гібіскусу і погані ознаки, однак сучасні квітникарі радять не зважати на забобони.



Чи можна садити гібіскус біля хати / Фото Unsplash

Окрім краси, гібіскус може бути корисним. Його листя та квіти використовують у народній медицині, а відомий напій "каркаде" виготовляють саме з пелюсток гібіскуса. Але для того, аби квітка добре росла та тішила вас своєю красою, її потрібно регулярно удобрювати та правильно за нею доглядати.

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Як ви бачите, гібіскус – цілком придатна рослина для вирощування біля хати. Головне – забезпечити їй тепло, сонце та регулярний догляд. І тоді вона не лише прикрасить вашу садибу, а й даруватиме добрий настрій протягом усього сезону.