Щоб не чекати осені: чи можна висаджувати троянди влітку

Садівники часто вважають весну або осінь найкращим часом для посадки троянд, однак літо теж може бути сприятливим періодом – за умови правильного підходу. Фахівці запевняють: висаджувати троянди влітку цілком можливо, але слід дотримуватись кількох важливих правил.

Більше про них – читайте у матеріалі від 24 Каналу.

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Як висаджувати троянди влітку

Найкраще вкорінюються троянди із закритою кореневою системою, тобто ті, що продаються у горщиках або контейнерах. Такі рослини можна висаджувати у відкритий ґрунт протягом усього теплого сезону, зокрема й улітку.

Головне – правильно обрати час для посадки: найкраще це робити вранці або ввечері, коли спека спадає. Обране місце має бути захищеним від палючого сонця та сильного вітру. Перед посадкою лунку необхідно добре полити, а після – замульчувати ґрунт навколо рослини, щоб зберегти вологу.



Чи можна садити троянди влітку / Фото Unsplash

Особливо важливий регулярний полив у перші тижні після посадки. У спекотні дні трояндам потрібно більше вологи, тому не можна допускати пересихання ґрунту.

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Успіх літньої посадки також залежить від правильного догляду. Для цього потрібно:

регулярно видаляти бур'яни,

розпушувати ґрунт,

захищати рослину від шкідників.

Хоча літо – не класичний сезон для висаджування троянд, за належного догляду і дотримання основних агротехнічних вимог, рослини приживаються добре і вже за кілька тижнів радують новими пагонами.