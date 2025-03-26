Чи можна садити вишню біля дому: важливі народні прикмети

Затінок біля дому, красиве цвітіння та смачні плоди – це чудово, та все ж перед тим, як садити вишню, потрібно переконатися, чи її енергетика не принесе шкоди оселі.

Раніше пращури були переконані у тому, що кожне дерево та рослина мають свою енергетику, а через це потрібно уважно обирати ті, що посадите в себе біля дому, повідомляє 24 Канал.

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Чи можна садити вишню біля дому?

Предки з великою повагою ставилися до вишні – вважали, що дерево притягує добробут, статки та кохання. Окрім того, вірили, що вишня може покращувати сімейні стосунки.

З вишнею пов'язано чимало приємних прикмет, що віщують удачу, любов. Втім, є й такі, що попереджають про небезпеку чи неприємності. Наприклад, доброю прикметою вважається посадити вишню біля дому, адже вона є символом родючості та достатку.

Кажуть також, що якщо розвести багаття під вишнею в період її цвітіння, можна тільки примножити своє багатство. Якщо ж молода пара проведе побачення під вишнею, то ця зустріч згодом неодмінно призведе до весілля.

До речі, раніше ми вже розповідали, які дерева нізащо не можна садити біля дому, адже вони притягують самотність та нещастя.

А ось якщо вишня, що росте біля дому, повторно зацвіте на початку серпня – це вже вважається дуже поганою прикметою – вона начебто попереджає про те, що хтось у сім'ї найближчим часом може серйозно занедужати. Окрім того, нещастя чекає і на людей, які без особливої потреби ламають гілки вишні.

До речі, ось ще одна цікава прикмета – якщо вишня рясно цвіте, час готувати грибні кошики на літо, адже і врожай грибів буде дуже добрим. А ось якщо в родині хтось важко захворів, тоді потрібно після заходу сонця вийти в сад та зібрати з вишні листя, а тоді набити ним подушку хворого.



Вишню можна садити біля дому / Фото Pexels

Де посадити вишню для максимального врожаю?

Для початку потрібно врахувати, що вишня найкраще росте на сонячних ділянках. Дереву також потрібна хороша вентиляція, проте воно не любить протягів та холодного північного вітру. Тож якщо ви ще зважаєте, де саме посадити вишню, найкраще пошукайте місце, де не буде щільної посадки.

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Вишню не можна також садити поряд з деякими деревами. Зокрема, поганими сусідами стануть яблуня, груша, малина, аґрус, обліпиха, помідори, баклажани та перці.

Зважайте також, що якщо все ж вирішите садити вишню біля дому, потрібно відступити принаймні на 2 метри, аби потім не виникло проблем з корінням, що може пошкодити фундамент.