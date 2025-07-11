Укр Рус
Поради Сезонні поради Фітофтори на помідорах як не бувало: кропіть цим народним засобом
11 липня, 20:11
3

Фітофтори на помідорах як не бувало: кропіть цим народним засобом

Марина Блохіна
Основні тези
  • Фітофтороз є поширеною проблемою для садівників, викликаною факторами, такими як густі грядки, перепади температур та волога погода.
  • Для боротьби з фітофторою використовують профілактичні методи та народні засоби, такі як перекис водню, зубна паста, настій кульбаб із марганцівкою, морська сіль та столовий оцет.

Фітофтороз – це хвороба, через яку сотні городників щороку втрачають урожай помідорів та ще кількох культур. І щойно ви її помітили в себе на грядках, часу чекати немає – потрібно негайно братися за захист городини.

Для багатьох садівників та городників фітофтороз – це поширена проблема. І боротися з ним не так вже й просто, адже спори захворювання можуть ховатися практично повсюди: у землі, на залишках рослин, на інвентарі для городу та навіть у насінні, повідомляє 24 Канал.

Цікаво Закопайте використані чайні пакетики на городі: ви й не підозрювали про користь

Чому з'являється фітофтора на помідорах?

Попри те, що часом фітофтороз може вразити будь-які рослини, є все ж деякі причини, які можуть підвищити ризик. Зокрема, скупченість рослин заважає провітрюванню, а підвищена волога у густих грядках сприяє утворенню грибка. 

Ось кілька причин, чому фітофтороз вразив помідори:

  • густі грядки;
  • відчутні перепади температур;
  • повапнованість ґрунту;
  • часті дощі;
  • сира та холодна погода. 

До слова, раніше ми вже розповідали, чим можна підживити помідори, аби вони стали солодшими та смачнішими. 


З фітофторою можна боротися / Фото Pexels

Як боротися з фітофторою на помідорах?

Найкращий спосіб боротьби з фітофторою – це профілактика, і потрібно думати про неї ще на етапі посадки рослин. Потрібно ретельно обрати місце для них, адже не можна садити на однаковій ділянці одну культуру кілька років поспіль – дуже важливо дотримуватися правила сівозміни. 

Окрім того, не варто забувати й про правильний полив помідорів – не допускайте застою вологи на грядках. Це створює ідеальні умови для розмноження спор фітофтори, тож краще поливати помідори вранці, аби вона не затримувалася біля коріння, а в період дощів припиняйте полив повністю. 

Але якщо фітофтороз вже з'явився на помідорах, потрібно братися за боротьбу з ним. Для цього можна використати або покупні засоби, або ж народні. 

До речі, знайти засоби проти фітофтори за найкращими цінами можна на Prom. А ще саджанці, ґрунт, інвентар і купа всього для городу. Ще й доставка з підпискою "Для своїх" буде безкоштовна.

  • Перекис водню. Зробіть розчин з 200 грамів перекису та відра води, і кропіть помідори. 
  • Зубна паста. Упаковку зубної пасти потрібно розчинити у відрі води. 
  • Настій кульбаб з марганцівкою. Потрібно на відро води додати 1 літр настою кульбаб, а також 2 грами марганцівки. 
  • Морська чи йодована сіль. 200 грамів солі потрібно розчинити у відрі води. 
  • Столовий оцет. На відро води потрібно додати 100 мілілітрів оцту. 