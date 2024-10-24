Для чого збирають каштани: цікаве використання, про яке ви й не підозрювали

Кожної осені на вулицях будь-якого міста можна побачити величезну кількість каштанів. Можливо, ви також бачили і людей, які їх збирають у величезні пакети.

Якщо ви помічали, що люди збирають каштани кілограмами, тоді вони, скоріш за все, не збираються використати їх усі для поробок та ікебан, а хочуть заробити на них грошей. Для чого потрібно збирати каштани та як їх потім використовують, з'ясували Поради 24.

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Навіщо люди збирають каштани?

Виявляється, ці невеликі коричневі плоди приймають в окремих пунктах як вторсировину та використовують для переробки. За один кілограм зібраних каштанів можна отримати 1 – 2 гривні. Але продати їх можна і в інтернеті – там ціни варіюються від 2 гривень до цілих 10.

Але для чого комусь купувати величезну кількість каштанів? Виявляється, вони годяться не тільки для дитячих поробок, але й після переробки використовуються у багатьох сферах, зокрема й у фармакології та косметології. Екстракти додають до мазей та кремів, які використовують для покращення стану судин.



Каштани можна продавати / Фото Pexels

І чимало каштанів з України навіть експортують до Європи – наприклад, кілька років тому Україна експортувала до 200 тонн цих плодів.

Ось як використовують перероблені каштани: