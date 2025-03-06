Смак перевершить очікування: 5 найкращих сортів яблук для саду

Щоб яблуня дала гарний урожай фруктів, важливо підібрати правильний сорт. Серед великої кількості видів фахівці віднайшли кілька варіантів, які найкраще підійдуть для українського клімату.

Правильний сорт не лише подарує багато смачних та соковитих яблук, але й допоможе уникнути численних захворювань, пише 24 Канал з посиланням на Agromarket. Якщо ви любите яблука, тоді пропонуємо обрати сорти, які найбільше до вподоби дачникам.

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Голден Делішес

Цей сорт є справжнім фаворитом серед садівників. Яблука відомі великими плодами із жовто-зеленим забарвленням. Фрукти є стійкими до захворювань й мають тривалий термін зберігання. Сорт підходить для тих, хто хоче отримати гарний урожай без зайвих труднощів у догляді. Саме ці яблука є найкращими для зимових запасів.

Фуджі

Сорт має японське походження й унікальний смак, який поєднує солодкість без вираженої кислотності. Яблука мають товсту шкірку, добре росте в помірних зонах та забезпечує хороший урожай солодких плодів.



Сорти яблук з найкращими смаками / Фото Pexels

Вільямс Прайд

Літній сорт яблук має солодко-кислий смак з приємним терпким посмаком. Яблука мають бордове забарвлення, вирізняються стійкістю до хвороб та довгим терміном зберігання.

Пінова

Німецький зимовий сорт яблук має солодку м’якоть. Перевагою є швидке плодоношення, яке можна побачити вже на другий рік після посадки. Яблука є стійкими до хвороб та чудово підходять для різних кліматичних умов. Плоди родяться досить якісними й смачними.

Пітмастон

Сорт є унікальним, оскільки має ананасово-горіховий смак. Окрім соковитої м’якоті, фрукти ще мають приємний аромат квітів. Пізній сорт має довгий термін зберігання яблук, які є стійкими до морозу. Фрукти підійдуть всім, хто шукає незвичні та цікаві сорти для свого саду.