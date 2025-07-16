Обріжте ці 5 квітів у липні, щоб продовжити їхнє цвітіння

Виявляється, чимало звичних квітів, що ростуть на клумбах, можуть цвісти значно довше – і для того, аби досягти цього ефекту, потрібно виконати одну елементарну дію в липні.

Літо вже у розпалі, і в садах починають зацвітати найкрасивіші квіти, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple. Та для того, аби ці квіти процвітали протягом цілого сезону, потрібно обривати в них відцвілі головки.

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Всього одна ця нехитра дія допоможе зберегти цвітіння та навіть примножити його.

Які квіти варто обрізати у липні?

Ромашка

Ромашки – це класичні декоративні квіти, що цвітуть на клумбах саме у липні. І якщо ви хочете якомога довше насолоджуватися білими пелюстками та яскраво-жовтими серединками, потрібно обривати квіти, щойно білі пелюстки починають виглядати пониклими.

Зрізайте вершечки квітів трохи вище наступного кільця листя чи нової бруньки. Рослина виглядатиме охайно, а також це стимулюватиме появу нових квітів.

Кореопсис

Для того, аби квіти не осипалися надто рано в сезоні, суцвіття кореопсису потрібно обрізати, коли вони починають в'янути. Зривайте квіти трохи вище свіжого листя. Втім, якщо ви хочете, аби квіти знову виросли самі собою наступного сезону, кілька головок краще залишити задля насіння.

Шавлія

Ця багаторічна рослина полюбляє сонце та приваблює чимало різноманітних запилювачів у сад – зокрема метеликів та бджіл. Для того, аби її яскраві сині та фіолетові квіти цвіли, потрібно навчитися правильно її обрізати.



Шавлію потрібно обрізати влітку / Фото Pexels

Зрізайте квітконос до основи, коли більшість квітів на стеблі вже почнуть відцвітати. Це допоможе не тільки стимулювати появу бутонів восени, але й контролюватиме форму грядок з шавлією.

Ехінацея

Ехінацеї – це одні з найпростіших у вирощуванні рослин – і це робить їх неймовірними для початківців, особливо якщо у вашому саду є сонячна ділянка.

Навіть без зрізання головок ехінацеї відомі своїм довгим літнім цвітінням – та це допоможе контролювати кількість рослин та завадить їм захопити увесь ваш сад.

Троянди

Певно, жоден сад не може обійтися без одного-двох кущів троянд, і регулярне видалення відцвілих квітів протягом літа допоможе вам переконатися, що вони справді цвістимуть цілий сезон.

Зрізайте суцвіття трохи вище по стеблу, після п'яти листочків. Стежте також з чорною плямистістю та переконайтеся, що кущ має хорошу циркуляцію повітря.

До слова, раніше ми вже розповідали, чим можна підживити троянди для шаленого цвітіння аж до осені.