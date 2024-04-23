Коли обробляти картоплю від бурʼянів: 5 гербіцидів, які їх повністю знищать
Джерело:Agriks
Кожен городник хоче отримати хороший урожай картоплі, а для цього потрібно вчасно позбутися від бур’янів. Якщо їх не обробити, то урожай може бути доволі поганим.
Бур’яни здатні не лише занапастити врожай, але й провокують розвиток різних захворювань. Окрім того, вони викликають мінеральний дефіцит ґрунту, тому з ними треба боротися.
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Щоб допомогти овочам вистояти проти бур’янів, варто скористатися спеціальними захисними речовинами, які називаються гербіцидами. Механічне прополювання – процес довгий та не завжди ефективний, а от хімічні препарати зможуть швидко та зручно прибрати бур’яни. Особливо вони важливі для великих городів, коли для того, щоб обійти ряди з сапою доведеться виділити багато часу та зусиль.
Названо найкращий час для обробки бур'янів / Фото Pexels
Коли обробляти картоплю від бур'янів
Деякі гербіциди треба використовувати ще до самої посадки картоплі, інші ж вже тоді, коли між картоплею видніються бур’яни.
Раундап Макс
Цей гербіцид є низькотоксичним та вбиває коріння, стебла й листя. Результат ви побачите вже тиждень після обробки. Найбільший ефект досягається під час обробки бур'янів у період активної вегетації. Обробку треба проводити мінімум за 2 тижні перед висадженням картоплі.
Гезагард
Препарат використовують до того, як з’являються сходи. Пророслі бур’яни зів’януть за тиждень, а всі наступні будуть засихати за кілька днів.
Антисапа
Цей гербіцид розприскують на бур’яни, які починають проростати. Препарат знищує коріння та запобігає повторному проростанню.
Стомп
Дієвим гербіцид стає у період, коли бур’яни лише починають проростати. Достатньо обробити лише один раз, а дія його буде аж до 3 місяців.
Тітус
Цим хімікатом оброблять поля, коли кущі картоплі проростають до 10 – 20 сантиметрів. Тітус є одним із найзатребуваніших гербіцидів в Україні.