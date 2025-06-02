Коли влітку кропити троянди: важливе правило для пишного цвітіння

Троянди – це ті квіти, які можуть прикрасити будь-який сад. Але квітникарі знають, що вони також надзвичайно вибагливі та потребують досить багато догляду. Зокрема й обробок від хвороб та шкідників.

Вже у травні на кущах троянд починають зав'язуватися бутони, а в червні вже можна насолодитися пишним, неймовірно красивим цвітінням, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Землі Приазов'я". Втім, усе цвітіння можуть зіпсувати хвороби та шкідники, і аби цього не сталося, потрібно вчасно подбати про обробки.

Цікаво Зробіть ці 10 речей, і троянди цвістимуть без перерви ціле літо

Чим можна обробити розарій від хвороб?

Найкращий і перевірений часом засіб для профілактичної обробки троянд у саду – це бордоська рідина, і використовувати її можна ще з ранньої весни. Але ось влітку про неї краще забути – вона досить токсична та може пошкодити цвітіння.

До речі, знайти засоби для обробки троянд за найкращими цінами можна на Prom. А ще саджанці, ґрунт, інвентар і купа всього для городу. Ще й доставка з підпискою "Для своїх" буде безкоштовна.

Та це не значить, що про обробки можна забути. Ось кілька засобів, що можуть стати у пригоді:

Розчин часнику . Якщо вам потрібно провести профілактику грибкових захворювань, тоді потрібно залити пів кілограма часнику теплою водою та залишити на годину настоятися. Після цього настій злийте в окрему місткість, а часник, що лишився, ще раз залийте теплою водою. Ще за годину настій можна використовувати для профілактики захворювань.

. Якщо вам потрібно провести профілактику грибкових захворювань, тоді потрібно залити пів кілограма часнику теплою водою та залишити на годину настоятися. Після цього настій злийте в окрему місткість, а часник, що лишився, ще раз залийте теплою водою. Ще за годину настій можна використовувати для профілактики захворювань. Настій тютюну . Для цього достатньо буде всього половини склянки тютюнового пилу, який потрібно залити літром окропу. Після цього залиште на 2 доби настоюватися, постійно помішуючи. Настій процідіть через сито чи кілька шарів марлі, додайте 2 столові ложки рідкого мила та використовуйте одразу ж після приготування.

. Для цього достатньо буде всього половини склянки тютюнового пилу, який потрібно залити літром окропу. Після цього залиште на 2 доби настоюватися, постійно помішуючи. Настій процідіть через сито чи кілька шарів марлі, додайте 2 столові ложки рідкого мила та використовуйте одразу ж після приготування. Сода. Навіть звичайна харчова сода може стати чудовим засобом для профілактики різних хвороб, що вражають троянди. Потрібно розвести 40 грамів речовини у 10 літрах води та проводити обприскування кожні 3 дні.

До речі, раніше ми вже розповідали, яким одним засобом потрібно обприскати троянди, аби вони цвіли все літо без перерви.

Влітку обробку троянд найкраще проводити рано вранці, або ж вже ввечері. Окрім того, потрібно дочекатися сухої та безвітряної погоди.



Трояндам потрібна профілактика від хвороб / Фото Pexels

Як влітку боротися зі шкідниками?

Окрім небезпечних інфекцій на троянди влітку можуть напасти й шкідники. Особливо часто надокучає рослинам попелиці – ці комахи заселяють верхівки пагонів, де висмоктують соки і вбивають рослину.

Раніше ми вже розповідали, як боротися з попелицею народними засобами. Втім, ви також можете використати різні професійні засоби: Алатара, Аліота, Інта-віра, Біотліна, Кінмікс та інші.

Проводити обробки потрібно, щойно ви помітили шкідників – затягувати з цим не варто, адже інакше ви можете залишитися без квітів.