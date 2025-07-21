Павутинний кліщ зникне з троянд назавжди: ось як з ним боротися

Троянди, і особливо ті, що вирощуються у домашніх умовах, дуже часто страждають від різних хвороб та шкідників, і особливо від павутинного кліща. Цей шкідник може швидко погіршити стан рослини та зупинити її цвітіння.

На щастя, павутинного кліща можна знищити, а відповідно – і врятувати свої троянди, повідомляє 24 Канал з посиланням на Klioma. Та для цього потрібно діяти негайно та не зволікати, поки шкідник не завдав непоправної шкоди.

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Які ознаки ураження павутинним кліщем?

Павутинний кліщ – це практично мікроскопічний павучок, що може оселитися на рослинах. Він швидко обплітає їх павутиною, а сам живиться соком з листя, стебла та квітів. Живе він не більше, ніж місяць – та за цей час самиця встигає відкласти понад сотню яєць, і через це шкідник може дуже швидко окупувати ваші культури.

Ось кілька характерних ознак, що троянди заражені павутинним кліщем:

поява білого тонкого павутиння спершу на верхівці, а потім і на решті рослини;

білі плями на листя;

пожовтіння та скручування листочків;

поганий ріст бутонів.

До слова, раніше ми розповідали, що робити, якщо почало жовтіти листя гортензії – це може бути сигналом серйозної проблеми.



Троянди потрібно захистити від кліща / Фото Pexels

Як позбутися павутинного кліща на трояндах?

Якщо ви помітили павутинного кліща, дійте негайно. Передусім потрібно прибрати пошкоджені частини квітки, забрати листя, що опало – на ньому може бути кліщ чи яйця, а також інші шкідники.

Для того, аби переконатися, що павутинний кліщ зник, краще використовувати спеціальні засоби – наприклад, препарати Актеллік чи Вертимек.

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Втім, чимало городників та садівників використовують проти павутинного кліща народні засоби. Вони також дієві, але варто бути готовими до того, що обробляти рослини доведеться значно частіше. Найбільш популярний засіб – це мильний розчин.

До речі, використовувати його для обприскування кущів троянд можна не тільки при зараженні, але й як профілактику. Також павутинний кліщ боїться часнику, тож для боротьби можна використати розбавлену настоянку коренеплоду.