Ось як пересадити заміокулькас: викине нове листя вже за тиждень

Заміокулькас – це дуже популярна рослина, яку вирощує чимало квітникарів. Ось тільки час від часу заміокулькас потрібно пересаджувати – і не всі знають, як це робити.

Яскраво-зелене листя заміокулькаса може оживити будь-який інтер'єр. Ось тільки він може швидко виростати до досить великих розмірів – і тоді потрібно пересаджувати його у більший горщик, повідомляє 24 Канал.

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Як пересадити заміокулькас?

Багато квітникарів не впевнені, коли та як потрібно пересаджувати заміокулькас – та не менш важливим є й те, куди саме ви його перемістите. Горщик потрібно обирати таким, щоб він був трохи більшим за попередній, але не надто великим. Окрім того, обов'язково потрібно подбати про отвори для дренажу – тільки так рослина зможе розвинути здорову кореневу систему.

Якщо ви не знаєте, яку землю найкраще обрати для заміокулькаса, надайте перевагу нейтральному ґрунту з pH 6,0 – 7,0.

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Як пересадити заміокулькас:

витягніть рослину з горщика та огляньте коріння, аби на ньому не було пошкоджень та гнилі;

підріжте коріння та обробіть його за потреби;

перенесіть рослину у новий горщик;

розподіліть коріння та ґрунт навколо, злегка притисніть;

полийте рослину та залиште її для адаптації.



Заміокулькас потрібно пересаджувати час від часу / Фото Pexels

Коли пересаджувати заміокулькас?

Молода рослина потребуватиме пересадки у новий горщик кожного року, а коли вона вже стане старшою, можна обмежити пересадку до однієї на 2 – 3 роки. Зазвичай проводять її навесні, у період з березня по квітень.

До речі, раніше ми вже розповідали про одну поширену помилку, що призводить до загибелі лілій – садівникам варто бути обережними в липні.

Та якщо ви, наприклад, придбали заміокулькас восени чи влітку, можна знехтувати цими правилами та пересадити рослину за три тижні після придбання.

Робити це потрібно через те, що ґрунт покупної рослини не містить достатньої кількості поживних речовин, що потрібна для правильного росту та розвитку квітки.