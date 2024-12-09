Не варто панікувати, якщо вдома немає пергаментного паперу, пише 24 Канал. Якщо печиво чи будь-яка інша випічка з тіста вже готова до відправки в духовку, а виявляється, що спеціального пергаменту немає – не біда. Є низка варіантів, які можна поставити на деко замість паперу.
Читайте також Картопля звариться за 15 хвилин: господині назвали маленькі хитрощі
Чим замінити пергаментний папір для випічки
- Рукав для запікання
Розріжте цей рукав на пласти, викладіть на деко, а вже зверху – вироби з тіста. Після випікання тістечка чи печиво буде добре відставати, тож ви дістанете його без проблем.
- Креслярська калька
Пергамент для випічки можна замінити креслярською калькою. Вона тонка й вощена, тож ідеально замінить папір.
- Офісний папір
Якщо немає пергаментного паперу, тоді підійде такий замінник як офісний папір. Втім, в духовку сухим його відправляти не можна. Папір треба щедро змастити олією, яка не дозволить йому згоріти.
Пергамент можна замінити / Фото Pexels
- Силіконовий килимок
Такий килимок можна використовувати багато разів. Він вигідний та практичний. Господині кажуть, що він ще й зручний тим, що на ньому можна розкачувати тісто.
До прикладу, коржі для торта можна розкачати на силіконовому килимку до потрібної форми й відправити вже тісто одразу в духовку.
- Фольга
На фользі можна запікати високі бісквіти, однак варто бути з нею обережною, оскільки при тривалому запіканні вона може пристати до коржа знизу.