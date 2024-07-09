Черв'яків у домашніх абрикосах більше не буде: які рослини треба посадити поруч з деревом

Багато садівників вже впродовж тривалих років разом з яблуками, грушами та сливами береться за вирощування абрикосів. Плодове дерево є дещо вибагливим у догляді, але найгіршою проблемою є черв’яки, які можуть атакувати плоди.

Магазинні абрикоси на стадії розвитку плодів обробляють спеціальними хімічними засобами, тож шкідники не з’являються всередині. А от з домашніми абрикосами можуть виникнути деякі труднощі.

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Дачники кажуть, що якщо посадити під абрикосовим деревом певні види рослин, то можна не лише покращити його ріст, але й позбутися від черв’яків у плодах та інших шкідників та захворювань.

Настурція

Ця витка рослина здатна відлякати попелиць та капустянку. Садити її варто біля самого стовбура абрикосового дерева.

Часник

Ця рослина відома своїми фунгіцидами та антисептичними властивостями. Часник здатен допомогти захистити дерево від грибкових захворювань та шкідників.

Цибуля

Рослина має відлякувальний ефект та може покращити якість ґрунту, приваблюючи корисних комах. Біля цибулі червивих плодів точно не буде.



Біля абрикосового дерева садіть часник та цибулю / Фото Pexels

Кріп

Ароматна трава добре бореться зі шкідниками. Кріп приваблює бджіл, які запилюють квіти абрикоса.

М’ята

Ця рослина добре позбавляє від мурах, попелиці та інших шкідників, які часто зустрічаються на абрикосах.

Календула

Яскрава квітка зможе відлякати попелицю, павутинного кліща та інших шкідників.

Обираючи рослини для посадки біля абрикоса, звертайте увагу, які саме з них люблять рости на сонці, а які в тіні.