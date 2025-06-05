Улюблене добриво для півоній: будуть пишно цвісти на увесь сад

Півонії є улюбленими квітами багатьох садівників. Вони мають неймовірне різноманіття кольорів, красиву форму та чудовий аромат. Півонії не є вибагливими, але в період цвітіння квітам треба забезпечити належний догляд.

Підживлення півоній зробить їх ще пишнішими та яскравішими, пише 24 Канал з посиланням на Fajny ogrod. У світі існує понад 3 тисячі сортів півоній, тож вони точно є улюбленцями багатьох садівників. Щоб квіти тішили красою сад й довго цвіли, їм варто приділити зовсім трішки час на підживлення.

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Чим підживити півонії

Дієвим добривом для квітів є звичайна яєчна шкаралупа. Вона містить багато кальцію, який добре збагачує ґрунт, покращує його структуру, підвищує pH та сприяє розвитку сильної кореневої системи. Завдяки такому підживленню, півонії будуть стійкішими до посухи, різних змін погоди й хвороб.

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Для приготування добрива потрібно висушити шкаралупу, та подрібнити її в ступці чи кавомолці. Далі дрібну шкаралупу потрібно лише вмішати у верхній шар ґрунту біля кущів.



Півонії можна підживити простим добривом / Фото Pexels

Окрім живлення, шкаралупа захистить півонії від слимаків, які можуть пошкодити листя. Гострі краї будуть ранити черевця молюсків, тому до квітів вони не підповзуть.

До слова! Слимаки загрожують урожаю, тому ми розповіли, як їх швидко позбутися з городу. Як боротися зі слимаками – читайте в нашому матеріалі.

Дачники також радять додавати подрібнену шкаралупу в посадкову яму під час висаджування квітів. Добриво з високим джерелом кальцію допоможе молодим рослинам добре прижитися вже з перших днів.