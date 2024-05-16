Коли пікірувати перець навесні: важливі правила, які покращать врожайність

На початку весни садівники поралися в підрізанням кущів, квітів та одобренням дерев, а от у травні вже всі активно беруться за посадку рослин на городі. Розповімо сьогодні, як правильно пікірувати перець та для чого це потрібно робити.

Пікірування – це пересаджування розсади, яка вже значно підросла у відкритий ґрунт. Рослини пікірують для того, щоб у них краще розвивалася коренева система.

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Перець особливо погано переносить пошкодження коренів та довго відновлюється після посадки, тому пікірування треба проводити обережно, враховуючи цей важливий нюанс. Та якщо не поспішати та акуратно зробити пересадку, то коренева система мала б добре засвоїтися.

Коли пікірувати перець навесні

Пікірування можна розпочинати, коли на рослині з’являється кілька листочків. Від моменту посіву до пікірування проходить від 3 до 4 тижнів.



Пікірувати перець можна з моменту появи двох листочків / Фото Pexels

Підготовка до пікірування

Для вдалого пікірування перцю підготуйте ґрунт, спеціальну тару та кілька добрив. Ґрунт для пікірування може бути такий, як при посіві. Єдине на що треба звернути увагу, щоб він був пухким та нейтральним за кислотністю.

Як правило, городники використовують ґрунтову суміш на основі торфу з додаванням піску. Для родючості додайте в грядку добрива. За кілька годин до пікірування розсаду варто полити теплою водою. Це потрібно для того, щоб при пересадці земляна грудка добре віділялася.

Покрокові правила пікірування

У вирі щоденних викликів, рутинних задач та стислих дедлайнів буває не просто втримати все під контролем. Проте не слід забувати про смачні ритуали, які допоможуть поставити світ на паузу та перезарядитися. Gemini – виділи 10 хвилин для себе.

Наповніть пікірувальні тари ґрунтом на 3 /4. Після цього зробіть заглиблення для рослини та ложкою акуратно підчіпляйте сіянці.

Посадіть їх в лунку, але стежте за тим, щоб земля не торкалася сім’ядольних листочків. Легенько присипте корені землею та полийте ще теплою водою. Тоді рослини треба перенести в прохолодне місце, яке буде захищене від прямих сонячних променів.