Полуниця буде рости шалено: секрет лише в підливанні

Підживлення рослин є важливим для їхнього росту, втім також не варто забувати й про полив. Якщо дотримуватися рекомендацій дачників, то можна досить швидко досягнути якісних результатів.

Поливати полуницю потрібно на всіх етапах – від посадки до цвітіння й навіть тоді, коли вже з’являться ягоди, пише 24 Канал. Та для того, щоб ріст ягід був шаленим, треба знати кілька правил.

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Як правильно підливати полуницю

Для поливу полуниці потрібно використовувати теплу воду. Перед цим можна набрати кілька відер й залишити на сонці на цілий день. Холодною водою підливати полуницю не можна, бо це завдасть шкоди корінню.

Поливати полуницю треба з урахуванням погоди. Якщо пройшов дощ, то поливати не варто, а от якщо тривалий час була посуха, тоді це треба зробити обов’язково.



Порада, яка допоможе полуниці вирости великою / Фото Pexels

Під час цвітіння потрібно полуницю поливати інтенсивно. Це лише покращить її ріст. Коли в полуниці з’являться плоди, то підливати її треба дуже обережно, аби вода не потрапила на ягоди, бо це лише призведе до їхнього гниття. Воду рекомендовано лити під корінь рослини, щоб ягода отримала достатню кількість води.

До речі, раніше ми вже розповідали, чим підживити ожину, аби отримати щедрий врожай.

Ця проста рекомендація з підливанням полуниці теплою водою допоможе забезпечити хороший ріст ягід, тож вже на початку літа ви здивуєтеся кількістю ягід, які можна буде збирати відрами.