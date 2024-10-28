Експерти кажуть, що важливо зосереджуватися під час прибирання на одній кімнаті й не розпорошуватися одразу на всі, пише House Digest. За їхніми словами, прибирання однієї частини кімнати дасть вам прилив дофаміну, тож ви будете достатньо вмотивовані, щоб потім братися до очищення простору в іншій кімнаті.

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Фахівці з прибирання виділили кілька речей, які треба викинути з дому, оскільки вони займають багато місця.

Кухонне начиння

У багатьох з нас є кухонне начиння, яким ми зовсім не користуємося. Це можуть бути лопатки, зайві овочерізки чи навіть посуд, який зовсім не використовується. Викиньте все, чим ви не користувалися останніх пів року.

Засоби у ванній кімнаті

Ванна кімната завжди наповнена багатьма баночками, частина з яких можуть простояти на полицях тривалий час. Викиньте все те, чим ви давно не користуєтеся та позбудьтеся від засобів, у яких закінчився термін придатності.

Велика кількість пакетів

У кожній кухні знайдеться шафа з накопиченими багаторазовими пакетами. Часом їх може назбиратися вже дуже велика кількість, тому викиньте старі та зайві пакети й залишіть кілька одиниць, якими будете користуватися.

Захаращені шухляди

Щоб шухляди не були захаращені зайвими речима, просто поскладайте все в паперову коробку та винесіть на балкон. У шухляді зберігайте лише те, чим будете найчастіше користуватися, а увесь непотріб, який ніколи не використовуєте – просто викиньте.



Позбудьтеся безладу в шухлядах / Фото Pexels

Викидайте непотрібний декор

Напередодні Геловіну чи Різдва магазини починають рясніти величезною кількістю декору. Якщо ви щороку скуповуєте щось до свят, то у вас могла накопичитися чимала кількість цих речей. Якщо деякі з них стоять без використання, то краще їх викинути, щоб вони не збирали пилюку 11 місяців на рік.

Віддайте старі книги

Чимало людей пишаються своєю бібліотекою й наповнюють полиці постійно новими книгами, втім є й ті, які не надають книжкам особливого значення, тому варто пожертвувати чи продати те, що ви вже прочитали й не будете більше перечитувати.

У вирі щоденних викликів, рутинних задач та стислих дедлайнів буває не просто втримати все під контролем. Проте не слід забувати про смачні ритуали, які допоможуть поставити світ на паузу та перезарядитися.

Gemini – виділи 10 хвилин для себе.

Викиньте протерміновані ліки

Переберіть свою аптечку та позбудьтеся від протермінованих ліків, якими більше не можна користуватися.

Позбудьтеся зайвого взуття

Усі ми любимо накопичувати в шафі не лише зайвий одяг, але й чимало пар взуття. Експерти з прибирання кажуть, що якщо у вас є взуття, яке ви не носили останній рік то від нього треба позбутися. Це ж стосується двох однакових пар. Залишіть ту, якій віддаєте більшу перевагу, іншу – викиньте чи продайте.