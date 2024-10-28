Эксперты говорят, что важно сосредотачиваться во время уборки на одной комнате и не распыляться сразу на все, пишет House Digest. По их словам, уборка одной части комнаты даст вам прилив дофамина, поэтому вы будете достаточно мотивированы, чтобы потом приступать к очистке пространства в другой комнате.

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Специалисты по уборке выделили несколько вещей, которые надо выбросить из дома, поскольку они занимают много места.

Кухонная утварь

У многих из нас есть кухонная утварь, которой мы совсем не пользуемся. Это могут быть лопатки, лишние овощерезки или даже посуда, которая совсем не используется. Выбросьте все, чем вы не пользовались последние полгода.

Средства в ванной комнате

Ванная комната всегда наполнена многими баночками, часть из которых могут простоять на полках длительное время. Выбросьте все то, чем вы давно не пользуетесь и избавьтесь от средств, у которых закончился срок годности.

Большое количество пакетов

В каждой кухне найдется шкаф с накопленными многоразовыми пакетами. Порой их может накопиться уже очень большое количество, поэтому выбросьте старые и лишние пакеты и оставьте несколько единиц, которыми будете пользоваться.

Захламленные ящики

Чтобы ящики не были загромождены лишними вещами, просто сложите все в бумажную коробку и вынесите на балкон. В ящике храните только то, чем будете чаще всего пользоваться, а весь хлам, который никогда не используете – просто выбросьте.



Избавьтесь от беспорядка в ящиках / Фото Pexels

Выбрасывайте ненужный декор

Накануне Хэллоуина или Рождества магазины начинают пестрить огромным количеством декора. Если вы ежегодно скупаете что-то к праздникам, то у вас могло накопиться немалое количество этих вещей. Если некоторые из них стоят без использования, то лучше их выбросить, чтобы они не собирали пыль 11 месяцев в году.

Отдайте старые книги

Многие гордятся своей библиотекой и наполняют полки постоянно новыми книгами, впрочем есть и те, которые не придают книгам особого значения, поэтому стоит пожертвовать или продать то, что вы уже прочитали и не будете больше перечитывать.

У вирі щоденних викликів, рутинних задач та стислих дедлайнів буває не просто втримати все під контролем. Проте не слід забувати про смачні ритуали, які допоможуть поставити світ на паузу та перезарядитися.

Gemini – виділи 10 хвилин для себе.

Выбросьте просроченные лекарства

Переберите свою аптечку и избавьтесь от просроченных лекарств, которыми больше нельзя пользоваться.

Избавьтесь от лишней обуви

Все мы любим накапливать в шкафу не только лишнюю одежду, но и немало пар обуви. Эксперты по уборке говорят, что если у вас есть обувь, которую вы не носили последний год то от нее надо избавиться. Это же касается двух одинаковых пар. Оставьте ту, которой отдаете большее предпочтение, другую – выбросьте или продайте.